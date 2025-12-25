במהלך פעילות מבצעית יזומה של שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק, נעצר אמש נער בן 15 בחשד להחזקת סמים ורכב גנוב.

השוטרים הבחינו בנער עם קטנוע ברחוב הרצוג בבני ברק, והריחו ריח חשוד של סמים. בחיפוש שנערך על הנער, נתפסו חומרים מסוג 'נייס גאי' במשקל 176 גרם וקנאביס במשקל 15 גרם.

בבדיקה שנערכה התברר כי הקטנוע שברשות החשוד נגנב לפני כשבוע מבני ברק. על הגניבה הוגשה תלונה מקוונת בתחילת השבוע ונפתחה חקירה.

הנער נעצר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. החקירה נמשכת.

הבוקר נפגש מפקד השיטור העירוני, פקד אלעד אמויאל, עם בעל הקטנוע והשיב לו את הרכב שנגנב.