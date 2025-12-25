מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, פתח היום (חמישי) את ועידת החינוך הלאומית של "מקור ראשון" - 'ישראל-העשור הבא', שנערכה בבנייני האומה בירושלים, והדגיש את האחריות הגדולה שבחינוך, במיוחד בעידן שבו הטכנולוגיה והבינה המלאכותית תופסות מקום מרכזי.

גלט ציין כי השנה, יותר מאי פעם, חובת החינוך חורגת מעבר לגבולות ישראל. "יש לנו אחריות רבה גם לחינוך יהודי התפוצות. הגיע הזמן להפוך את הקערה על פיה ולחשוב על יחסי ישראל עם יהדות התפוצות", אמר. הוא הוסיף כי הגיע הזמן לצאת למסעות של נתינה, לחזק את הקהילות היהודיות ברחבי העולם, להעניק רוח גבית ולעודד עלייה, תוך ליווי והבנה עמוקה של החיים והנעשה בקהילות היהודיות בכל פינה בעולם.

הוא הדגיש את השילוב של הבינה המלאכותית במערכת החינוך, וציין את הצורך להישאר נאמנים לעוגנים היהודיים גם בעידן טכנולוגי זה. "הבינה המלאכותית, שנכנסה לחיינו כמו סופה, משנה את כל מה שחשבנו שידענו על יכולות למידה והוראה. אך יש דברים שלא משתנים ואף אסור שהם ישתנו - התורה וערכיה".

הוא הביע את החשש כי המהירות שבה משתנים הכלים הטכנולוגיים עלולה להוביל אותנו לשכוח את העקרונות היסודיים, אך הדגיש את הצורך לאמץ טכנולוגיה מבלי להקריב את הערכים היהודיים וההיסטוריים של החברה.