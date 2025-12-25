אביטל בן שלמה, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד החינוך ויו"ר "אומת החינוך", השתתפה היום (חמישי) בוועידת החינוך הלאומית 'ישראל-העשור הבא' של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו"מקור ראשון" שנערכה בבנייני האומה בירושלים, והתייחסה לאתגרים המרכזיים של מערכת החינוך בשנים הקרובות.

במהלך הפאנל שעסק ב"פני החינוך בעשור הבא", ציינה בן שלמה את הצורך בשינויים מהותיים במערכת החינוך: "אם אנחנו שואלים לאן פנינו בשנים הקרובות, אנחנו צריכים לדאוג מאוד", אמרה והוסיפה כי "המערכת חווה הדרדרות בהישגים ובכישורים של המאה ה-21".

בן שלמה הסבירה כי בעוד יש חוויות חיוביות מהעשייה והיוזמות בשטח, עדיין קיימת ירידה מדאיגה בהישגים וביכולות של התלמידים, במיוחד במתמטיקה ובשפה. היא הדגישה את הצורך בשינויים מבניים עמוקים במערכת החינוך, תוך השקעה רבה יותר בתשתית החינוך והכפלת המשאבים המוקדשים לו.

בהתייחס למערכת החינוך, בן שלמה אמרה כי למרות שהיו בשטח אנשים מוכשרים שמקדמים את התלמידים, המדינה מתייחסת אליהם כאל "פקידים" ומעכבת את התפתחותם באמצעות חסמים מינהליים. "המערכת חייבת להיות משאב קריטי למדינה, ולכן יש להשקיע סכום רב במערכת החינוך", אמרה.

רעות גיאת, ראש תחום פדגוגיה במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הוסיפה כי החינוך בעשור הבא צריך להיות בראש סדר העדיפויות של המדינה. "אנחנו נלחמים על עתיד המדינה, ולכן החינוך צריך להיות במדרגה הראשונה מבחינת המדינה". גיאת הדגישה את חשיבות ההשקעה בחינוך כדי להבטיח שמדינת ישראל תמשיך להתפתח ותהיה מוכנה לאתגרים העתידיים.

אתי בינדר, מפקחת ארצית לפיתוח מקצועי והדרכה במחוז החרדי במשרד החינוך, התייחסה גם לחינוך במגזר החרדי וציינה את הדומיננטיות של הנהגת ההורים ומגוון הדעות והגישות. היא ציינה כי בשנה האחרונה ארבע חסידויות שורשיות קיבלו על עצמן את הממלכתיות וחשיבות ההשכלה בצורה מקצועית ורגישה. בנוסף, היא הדגישה את השינוי במגמת הגיוס לצה"ל, כאשר יותר ויותר תלמידים במגזר החרדי מעוניינים להשתלב בצה"ל ולא להיות עריקים.

צילום: לירון מולדובן, מקור ראשון

