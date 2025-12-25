גיא זהר בדק על התפיסה ברהט מהצד השני, כאן 11

גיא זהר בדק בתכניתו 'מהצד השני' בכאן 11 את סיפור תפיסת שלושת השוהים הבלתי חוקיים ברהט בשבוע שעבר, וחשף כי בניגוד לדיווחי המשטרה - הם לא חדרו לישראל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר.

לפי גרסת המשטרה, השלושה הסתננו ביום המתקפה ומאז הסתתרו בעיר הבדואית רהט. אולם גורמי ביטחון אחרים, וכן ראש עיריית רהט, טענו כי מדובר באנשים שנכנסו לישראל כחוק עוד קודם לכן.

זהר ביקש לבדוק את העובדות, ופנה למערכת הביטחון. בתשובה שהתקבלה מיחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), נמסר מידע ממוסמך ולפיו שלושת העצורים אכן נכנסו לישראל בהיתר.

שניים מהם נכנסו בדצמבר 2022 לצורכי עבודה - האחד ב-1 לחודש, והשני ב-9 בו. תוקף ההיתרים פג, ומאז הם שוהים בישראל באופן בלתי חוקי.

השלישי נכנס ב-17 באוגוסט 2023 לצרכים רפואיים, ולא שב לרצועה לאחר סיום ההיתר.

עוד נמסר כי לא קיים כל רישום המעיד על יציאה של מי מהשלושה מהרצועה וחזרה אליה מאז כניסתם. כלומר, האפשרות שחדרו לישראל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר - אינה נכונה.

לדברי זהר, "יכול להיות מאוד שזה היה מבצע דרמטי שסיכל פיגוע שעלול היה להתרחש בעתיד. אבל האם שלושת העזתים שנעצרו ברהט נכנסו לישראל ב-7 באוקטובר ומאז חיכו לבצע טרור? התשובה היא לא. אין שום קרב גרסאות".