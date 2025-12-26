בעמדת ערוץ 7 בועידת החינוך השישית של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ו"מקור ראשון", שוחחנו עם אלחנן גלט, מנכ"ל המרכז, שמדבר על האתגרים הבאים של מערכת החינוך.

"אין כמו מערכת החינוך. לא רק בפוטנציאל שלה, גם בהישגים שלה, גם כשהיא הצליחה להעמיד דור מדהים של בני נוער, עם נכונות, עם שליחות, עם חלוציות, עם הקרבה, על כל המשתמע מהמשפט הארוך הזה. דור של אריות", הוא מדגיש.

אך גלט אינו מסתפק בטפיחה על השכם. עבורו, ההישגים של היום הם רק הבסיס לקומה הבאה שיש לבנות. המונח שהוא בוחר להשתמש בו כדי לתאר את היעד החינוכי הוא "מזון בריא" - לא כזה המוגש בחדר האוכל, אלא כזה המזין את הנשמה. "אנחנו חייבים לבנות קומה נוספת, ולכן מדברים על העשור הבא. איך נותנים יותר 'מזון בריא' לתלמידים ולתלמידות שלנו. יותר יהדות, יותר ערכים, יותר ציונות", הוא מסביר בלהט. "קראתי לשר החינוך לא לדבר בגמגום בנושא הזה".

הקריאה של גלט לשר החינוך "לא לגמגם" אינה מקרית. היא נובעת מזיהוי של רעשי רקע ביקורתיים המנסים לעיתים לבלום תהליכים של חיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך הממלכתית. גלט מודע לשיח הציבורי הטעון, אך הוא משוכנע שהמציאות בשטח שונה לחלוטין מהתמונה המצטיירת בכותרות. "יש משום מה עדיין איזה באזז מאחורי הקלעים, שמעביר מסר ביקורתי, אבל הרוב המוחלט של החברה הישראלית רוצה שורשים, ערכים ומסורת", הוא קובע נחרצות. הוועידה, מבחינתו, היא שופר לקריאה המופנית לקברניטי המערכת כולה. "הוועידה הזאת בין השאר קוראת לראשי מערכת החינוך להוסיף יותר קודש, יהדות וערכים".

כשנשאל גלט כיצד יתמודד עם קמפיינים שעלולים להאשים את המערכת ב"הדתה", תשובתו משלבת בין סובלנות לנחישות בלתי מתפשרת. "אנחנו נכבד אותם ונקשיב להם, ונוודא שאף אחד לא חש שהוא בא בכפייה, אלא הכל מתוך רצון", הוא מבטיח, אך מיד מבהיר את הצורך הקיומי שמאחורי המהלך: "מדינת ישראל זקוקה לעמוד שדרה יהודי, זה מה שייתן לנו ביטחון". בעיני גלט, הקשר בין התוספת הרוחנית בכיתה לבין החוסן הלאומי בשדה הקרב הוא ישיר ובלתי ניתן להפרדה.

נקודת השיא של הוועידה, ואולי זו הקרובה ביותר לליבו של גלט, היא ועידת החינוך לנוער המתקיימת במקביל לפורום המרכזי. שם, בין כ-250 נערים ונערות שנבחרו בקפידה, הוא מוצא את האישור הסופי לכך שהעשייה נושאת פרי. המראה של בני הנוער פוגשים דמויות משפיעות בדרגים הגבוהים ביותר בחברה הישראלית הוא אמנם מרשים, אך עבור גלט, העיקר הוא האש הפנימית הבוערת בהם.

הנוער הזה, שמייצג כ-70 ישיבות ואולפנות ברחבי הארץ, אינו מסתפק בדיונים תיאורטיים. הוועידה מסתיימת באקט סמלי ורב עוצמה של התחייבות אישית. "הם חותמים היום, בסוף היום, על אמנת 'הנני', שממשיכה את מורשתו של הרב דרוקמן זצ"ל. הרוח הזאת, שמתפזרת בסוף היום לעוד 70 ישיבות ואולפנות, מעבירה אור גדול לחברה הישראלית", אומר גלט.

הוא רואה בבוגרי המוסדות שלו, שמשתלבים בכל תחומי החיים בישראל - מצבא ועד הייטק, מחינוך ועד הנהגה - את ההוכחה לכך שהשקעה בערכים ובשורשים יהודיים היא ההשקעה המשתלמת ביותר לעתיד המדינה. "זה מה שאנחנו עושים בישיבות ואולפנות בני עקיבא ואנחנו רואים את הפירות".