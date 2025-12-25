גבר כבן 30 נהרג הערב (חמישי) בתאונת דרכים חזיתית בין רכב פרטי ישראלי למשאית פלסטינית בכביש 60 בין היישובים עופרה וגבעת אסף, סמוך למחצבות טריפי.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר שנפצע באורח אנוש וסבל מחבלה רב-מערכתית.

לאחר מאמצי החייאה, נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.

כוחות של משטרת מחוז ש"י פועלים בזירה להסדרת התנועה ולחקירת נסיבות התאונה. בשלב זה חסום כביש 60 לתנועה בשני הכיוונים בין גבעת אסף לעופרה.

במשטרה מבקשים מהנהגים להימנע מלהגיע לאזור ולהשתמש בדרכים חלופיות, בהתאם להנחיות הכוחות בשטח.