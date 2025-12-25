אירוע חריג התרחש היום (חמישי) בכפר דיר ג'ריר שבמרחב חטיבת בנימין.

בתיעוד שפורסם נראה חייל מילואים, לבוש בגדים אזרחיים, פותח בירי בתוך שטח הכפר. זמן קצר לאחר מכן פורסם תיעוד נוסף שבו נראה חייל דורס תושב פלסטיני באמצעות טרקטורון.

צה"ל מסר כי מהבדיקה הראשונית שבוצעה לאחר האירועים עלה כי מדובר באותו אדם, חייל מילואים שפעל מחוץ למסגרת תפקידו.

בתגובה לאירוע, נמסר מדובר צה"ל: "מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו. האירועים הנ"ל מתוחקרים, ובהתאם לממצאים יועבר הטיפול לגורמים הרלוונטיים".

בצה"ל הדגישו כי "נשקו של החייל נלקח על ידי צה"ל, ושירותו הופסק בעקבות חומרת האירועים".

עוד נמסר: "צה"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה"ל".