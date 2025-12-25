צביקה מור נואם בהפגנה ערוץ 7

משמרת מחאה של משפחות שכולות מתקיימת הערב (חמישי) ברחבת גן הוורדים שמול משרד ראש הממשלה בירושלים, במקביל לישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. את המחאה מובילות משפחות מפורום הגבורה ופורום תקווה.

לקראת פגישתו הצפויה של ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא, מבקשות המשפחות להשמיע קול ברור - לעצור כל יוזמה לשיקום רצועת עזה עד להשגת שתי מטרות: השמדת ארגון חמאס ושחרור אחרון החטופים שברשותו, רן גואילי.

שרת ההתיישבות אורית סטרוק פנתה בהפגנה לחברי פורום הגבורה ופורום תקווה והודתה להם על עמידתם: "צלחנו קמפיין עתיר ממדים שניסה לגרום לישראל להיכנע לחמאס - בזכותכם".

סטרוק הדגישה כי היעד המרכזי של המלחמה הוא ביטחון ישראל באמצעות פירוז מלא של עזה: "לא פייק פירוז, לא חצי פירוז. פירוז מלא והכרעה מוחלטת של חמאס - לפני כל התקדמות ולפני כל נסיגה".

לדבריה, ההישג הבינלאומי המרכזי הוא הקונצנזוס לפירוז עזה, וקראה שעמדת המשפחות תישמע גם בזירה האמריקנית. בסיום קראה לציבור להתפלל להצלחת שליחות ראש הממשלה ולהשגת הניצחון.