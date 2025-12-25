זמיר צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה היום (חמישי) את אלופי המטה הכללי לעבור לשימוש בלעדי בשם "מלחמת התקומה" בכל הקשר צה"לי רשמי - לרבות טקסים, נאומים, מסמכים ותכתובות פנימיות. ההנחיה מגיעה בהמשך להחלטת הממשלה שאישרה את שינוי שם המלחמה, ביוזמת ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשמעות המעשית היא שצה"ל נפרד באופן רשמי מהשם "חרבות ברזל", ששימש מאז פרוץ הלחימה באוקטובר, ועובר למינוח "מלחמת התקומה" שיחליף אותו בכל ערוצי התקשורת וההתנהלות הפנימית. לפי זמיר, "מדיניות זו נועדה להבטיח אחידות לשונית ויישום ההחלטה בדבר שם המלחמה".