צה"ל הודה: אכיפה רק נגד יהודים ללא קרדיט

נציג צה"ל חשף במהלך דיון שהתקיים הבוקר (חמישי) בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בכנסת כי הדרג המדיני הנחה את הצבא לאפשר את כניסתם של ערבים ישראלים לשטחי A בג'נין וטול כרם, במטרה לחזק את הכלכלה המקומית.

עוד אמר הנציג כי מתקיימת הערכת מצב שבועית בנושא, מתוך כוונה לעודד את כניסת ערביי ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית.

לדבריו, ההנחיה שמגיעה ממשרד המשפטים קובעת כי יש לאכוף את צו האלוף האוסר על כניסת ישראלים לשטחי A - כלפי יהודים בלבד.

הדברים עוררו סערה בקרב חברי הכנסת ונציגי הציבור שנכחו בדיון. יוזם הדיון, ח"כ צבי סוכות, אמר כי מדובר במדיניות פסולה: "לא נקבל מצב בו ניתן פרס לטרור ועוד באמצעות עבירה על החוק נדרוש הבהרות".

לדבריו, "מציאות בה מדינת ישראל יוצרת שטח בו יש חופש תנועה לערבים בלבד על בסיס גזעני היא מציאות מעוותת שחייבים לתקן. לא נקבל מדיניות אפרטהייד ביו"ש ומתן פרסים לטרור. מחריד לבוא ולהגיד שאנחנו כמדינה באים וקובעים מדיניות אכיפה סלקטיבית וגזענית כדי לחזק את כלכלת הרש"פ שמעודדת ותומכת בטרור. המדיניות הזאת לא יכולה להמשיך וגם לא תעבור בג"צ ולכן חייבים לבדוק את מקור ההנחיות ולוודא ש'קונספציית אוסלו' לא קיימת יותר".

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, תקף גם הוא את המדיניות ואמר: "המציאות שבה מתאפשרת כניסת אזרחי ישראל הערבים לשטחי A בג'נין, טולכרם וקלקיליה היא חרפה ביטחונית וכלכלית, והמשך ישיר של קונספציית של ה-6.10. הכסף הזה מתדלק ישירות את תשתיות הטרור. כראש מועצה, אני רואה איך התושבים בקרני שומרון והאזור כולו עומדים שעות בפקקים - במעבר אליהו ומעברים אחרים - שהופכים לסכנה ביטחוניות. אנו דורשים שינוי מדיניות ועצירה לאלתר של האכיפה הסלקטיבית. הגיע הזמן לאכוף את החוק ולהפסיק את הזרמת החמצן הכלכלי למחוללי הטרור".