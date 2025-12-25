תקרית חריגה אירעה הלילה (חמישי) בגבול מצרים, במרחב ניצנה.

אזרח ישראלי-בדואי נהרג מירי שביצעו חייל צה"ל ואזרח חמוש, לאחר שזוהה על ידם כחשוד בהברחה בשטח צבאי סגור.

על פי דובר צה"ל, לאחר סיום פעילות מתוכננת ובמהלך נסיעתם מחוץ לגזרת הפעולה, זיהו חייל צה"ל ואזרח חמוש מספר חשודים רעולי פנים שעסקו, לפי החשד, בפעילות הברחה סמוך לגדר הגבול.

מהתחקיר הראשוני של האירוע עולה כי האזרח פתח בירי לעבר גלגלי הרכב של החשודים, תוך שימוש בנשקו האישי ובנשקו של החייל.

הירי גרם לסטיית הרכב מהמסלול ולפציעת אחד החשודים, שפונה לבית החולים - שם נקבע מותו.

בצה"ל הבהירו כי "התנהלות האזרח בנסיבות האמורות מתוחקרות במסגרת צוות חקירה משותף של המשטרה הצבאית עם משטרת ישראל".

ברכב החשוד נמצא אדם נוסף שנעצר. בית המשפט האריך את מעצרו בארבעה ימים לצורכי חקירה. העצור מכחיש כל קשר להברחות.

בהחלטתו כתב השופט עמיחי חביביאן, "מעיון בתיק החקירה עולה כי החשד למעורבותו של המשיב בעבירות הברחה הינו ברף נמוך, הרי שעצם שהייתו של המשיב בתחומי שטח שהוגדר שטח צבאי סגור ובייחוד הימלטותם של המשיב והאחר מפני חיילי צה"ל, מקימה חשד למעורבות בעבירות של הברחה והן סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה".