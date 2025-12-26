שר הביטחון לשעבר יואב גלנט הגיב הערב (חמישי) לטענות שהשמיע יועץ התקשורת אלי פלדשטיין, לפיהן לשכת ראש הממשלה מחזיקה חומרים נגדו ומשתמשת בהם כאמצעי לחץ.

אתמול, בריאיון ששודר בכאן 11, טען אלי פלדשטיין כי לשכת ראש הממשלה מחזיקה "תיקים" על בכירים במערכת הפוליטית, הכוללים תיעודים לשעת הצורך. לדבריו, בין היתר קיים תיעוד של גלנט בעימות עם אנשי ביטחון, דבר שלטענתו מונע ממנו לבקר את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"כשאני מגיע ללשכת ראש הממשלה, יש לי בראש דבר אחד - איך אנחנו מנצחים את החמאס", אמר גלנט הערב בחדשות 12, "זה מה שהוביל אותי כל המלחמה, בוודאי בימים הראשונים".

ביחס לטענות על תיעוד וידאו בו הוא נראה מתעמת עם מאבטחים, אמר גלנט, "כאשר חוסמים אותי פיזית ולא נותנים לי להיכנס - אז אני דואג להזיז. מתחילים בהליך של בדיקות. אני באופן מאוד זהיר מסית בסופו של עניין את המאבטח".

"אם מישהו חושב שהוא מהלך אל אימים, שישחרר את הסרט", הוסיף, "אין לי שום בעיה עם העניין הזה. אני גאה בכל מה שעשיתי למען מדינת ישראל ובמלחמה מול חמאס".

לדבריו, "המאבטח לא אשם. וכשסיימתי את הדיון, ירדתי למטה והתנצלתי בפניו על זה שפגעתי בו".