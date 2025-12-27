בעמדת ערוץ 7 בועידת החינוך של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ועיתון "מקור ראשון" מתארח הרב אייל ורד שמדבר על הצורך הגדול באחדות - גם אם המחיר שלה יהיה כואב ציבורית.

במבט צופה פני אל שנת הבחירות המסתמנת, הרב ורד מציב מראה מול החברה הישראלית. השאלה המרכזית, לדבריו, אינה רק מי ינצח, אלא "כמה המרכיב של ה'ביחד' הוא משמעותי. בעולם שבו טהרנות אידיאולוגית נתפסת לעתים כחזות הכל, הרב ורד בוחר בנתיב אחר. "הבאתי את העמדה שבעיניי הסוד של הביחד הוא הדבר המרכזי, וצריך להתאמץ, לפעול, כי הוא זה שייתן לנו את הכוח להתמודד", הוא קובע, אך מיד מסייג ומכיר במציאות המורכבת: "אבל יש גם דעות אחרות".

הדיון על ה"ביחד" אינו תיאורטי. עד לא מכבר, האחדות נחשבה לקונצנזוס, בבחינת מס שפתיים שכולם משלמים. אולם כעת, נדמה שערך זה עומד למבחן מול ערכים אחרים. הרב ורד מתעקש כי האחדות אינה ויתור על ערכים, אלא ערך עליון בפני עצמו. הוא מתאר תהליך מדאיג של נסיגה לאחור: "ברגע שנחלשה תחושת המלחמה אנחנו מתעקשים שאי אפשר לשבת אחד עם השני".

את מעגל הקסמים השלילי הזה, שבו כל קבוצה מתבצרת בעמדתה, הרב ורד מבקש לשבור. הפתרון, לדעתו, טמון בחינוך, אך גם בהבנה קיומית עמוקה. "אני חושב שהדבר המרכזי הוא להבין שהמשימות שלנו כל כך כבדות, שאין לנו את הפריווילגיה להחרים אחד את השני", הוא אומר.

האכזבה מהתקוות שנתלו ב"רוח הקרב" ובאחוות הלוחמים ניכרת. אם בתחילת המלחמה רווחה התחושה שהשינוי יבוא מהחזית, המציאות הוכיחה אחרת. הרב ורד מסרב לשקוע בייאוש אך מודה שהתהליך דורש עבודה סיזיפית. החזון שלו כולל הטמעת אחריות לאומית בקרב הנוער ויצירת מרחב שבו אף אזרח לא מרגיש דחוי.

הרב ורד מדבר על פשרה אבל לא מעמדה של חולשה. "אני חושב שהמילה היותר נכונה היא שאנחנו נתחבר. נקדם דברים יחד. רק כך ניתן להגיע לפתרונות יציבים ולתקן עיוותים של שנים".

לדבריו "אנחנו אחרי שתי ממשלות, קיצוניות לכל כיוון. האם זה טוב לעם ישראל, לטווח ארוך, שחלק מרכזי בו לא שותף, בעשייה ובהובלה? לטווח ארוך זה לא טוב. היה פה פעם ראש ממשלה, שקראו לו יצחק שמיר, שתמיד תמך בממשלת אחדות".

החזון הפוליטי של הרב ורד הוא קואליציה של "הרוב הציוני, יהודי, עם מפלגות חרדיות", המבוססת שותפות אמיתית ולא על "הכרעה וכיפופי ידיים". הצורך הזה, הוא מדגיש, אינו מותרות אלא כורח קיומי בעת מלחמה שסופה אינו נראה באופק. "אנחנו באמצע מלחמה, שלא יהיו פה אשליות, לא סיימנו שום מלחמה. בשביל הדבר הזה צריך להיות ביחד".