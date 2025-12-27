בעוד החברה הישראלית מחפשת את דרכה בתוך טראומת המלחמה וסערת המחלוקות, בתנועות הנוער בישראל מחפשים את האתגרים הבאים.

במהלך ריאיון משותף בעמדת ערוץ 7, שנערך במסגרת ועידת החינוך של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ומקור ראשון, סיפרו מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין ומזכ"לית הנוער העובד והלומד ניצן רוזנוקס-זיו על הערכים שהם מובילים בתנועות שלהם. בין היתר הדגישו השניים את הצורך ביצירת החיבורים בתוך עם ישראל מבלי לחשוש להעלות גם את המחלוקות השונות.

בראשית הריאיון מסבירה רוזנוקס-זיו את החשיבות שהיא רואה בהשתתפות בכנס מסוג זה. "זה אירוע של עם ישראל, ובכל אירוע של עם ישראל אני שמחה להשתתף. גם בכל אירוע שלנו בני עקיבא והציונות הדתית מוזמנים באהבה גדולה, ואני חושבת שלא צריך שהחשדנות הזו כלפי האחר תהיה אצלנו כי אנחנו באמת עם אחד. עם המחלוקות שיש, ויש, הדבר החשוב הוא להכיר בזה שאנחנו משפחה גדולה וחמה".

לשאלה האם צריך להעלות את המחלוקות או לדבר אחדות עונה קליין שבלי להעלות את המחלוקות זה לא יעבוד. לדבריו, "השאלה היא איך מעלים את המחלוקת. בין האנשים לא מחלקים, ולא משנה איזה חולצות הם לובשים, אבל בדעות מחלקים. כולנו חלק מאותו אור איתן שאנחנו משתדלים להאיר ביחד, עם מחלוקות שלפעמים הם גם נוקבות".

רוזנוקס-זיו מצטרפת לדברים ואומרת: "אני חושבת שכל מי שעיניו בראשו רואה את החשיבות של הדבקות במשותף. כמו שיגאל אמר, יש הרבה על מה לחלוק, אבל יש גם הרבה במשותף. יש לנו מדינה לשקם, לחזק ולהצמיח. מדינת ישראל צריכה להיות מדינת מופת לאור החזון של הנביאים שלנו, וצריכה להיות מקום עם שוויון אזרחים מלא לכל מי שרוצה להיות נאמנים למדינת ישראל, ואת הדבר הזה צריך להצמיח ביחד".

לשאלה מה צריך להשתנות עונה קליין "גילינו במלחמה שעל הספסלים בבני עקיבא גדלו בני נוער שמלאים בתורה ומלאים במוטיבציה להגן על המדינה הזאת. אני חושב שעכשיו עם המון תורה וערכים צריך להילחם על הביחד הזה. לצמוח מתוך תנועת הנוער, מהספסלים בסניף, ולהראות שמה שאנחנו מבקשים זה לבנות חיים משותפים כאן במדינת ישראל".

בהמשך השיחה מעלה רוזנוקס-זיו אתגר נוסף שאיתו מתמודדים בני הנוער. "אנחנו השבוע השקנו מבצע חינוכי-ציבורי שנקרא מחרימים את החרם. הוצאנו עשרות אלפי סיכות ושיעורי חברה כי אנחנו רואים את התופעה של החרמות מתגברת. אנחנו צריכים לצמצם את הפער בינינו לבין הילדים, כי הוא עצום והנושא הזה הפך להיות מגיפה. אני מסכימה עם כל הדברים הגדולים שאמר יגאל, אבל יש לנו בעיה גם עם הדור הזה שכל היום נמצא במסכים ושם יותר קל להחרים. תנועת הנוער חייבת לעשות את השינוי".