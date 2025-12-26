נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה (שישי) כי בהוראתו ביצע הצבא האמריקני תקיפות צבאיות נגד ארגון הטרור דאעש בצפון־מערב ניגריה.

"הלילה, בהנחייתי כמפקד העליון, ארה"ב ביצעה תקיפה עוצמתית וקטלנית נגד פעילי הטרור של דאעש בצפון־מערב ניגריה, שפוגעים באכזריות בעיקר בנוצרים חפים מפשע, ברמות שלא נראו שנים רבות", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social.

"אני הזהרתי את הטרוריסטים הללו בעבר שאם לא יפסיקו לרצוח נוצרים, הם ישלמו מחיר כבד, והלילה - כך היה", הוסיף. "משרד המלחמה ביצע תקיפות מוצלחות רבות, כפי שרק ארה"ב יכולה לבצע".

עוד כתב נשיא ארה"ב: "תחת הנהגתי, ארצנו לא תאפשר לטרור האסלאמי הרדיקלי לשגשג. אלוהים יברך את צבאנו, וחג מולד שמח לכולם - כולל לטרוריסטים המתים, ויהיו עוד רבים אם ימשיכו בטבח הנוצרים".

מוקדם יותר השבוע דיווחה סוכנות רויטרס כי ארה"ב מבצעת טיסות לאיסוף מודיעין מעל אזורים נרחבים בניגריה מאז סוף נובמבר.

במהלך החודשיים האחרונים, טראמפ איים בפומבי בפעולה צבאית נגד ניגריה, ואף רמז על אפשרות להפסקת הסיוע האמריקני למדינה.