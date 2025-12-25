שורדת השבי רומי גונן התראיינה לתכנית "עובדה" בקשת 12 ושיתפה לראשונה בעדות קשה על מה שעברה במהלך שהותה בשבי חמאס.

"אני חושבת שהשאלה שעולה לכולם בראש זה: האם הטרידו אותך?", אמרה גונן למראיין בן שני, "אנשים לא שואלים את השאלה הזאת. אני גם לא הייתי שואלת אותה אם הייתי אתם. אני חושבת גם שאף אחד לא שואל אותה בעיקר כי אף אחד לא רוצה לשמוע את התשובה".

בין היתר תיארה גונן פגיעות מיניות שעברה מצד שני מחבלים במשך תקופה ממושכת.

לאחר הפגיעה הקשה ביותר, המחבל התוקף איים עליה."הוא מצמיד לי אקדח לראש", סיפרה גונן, "והוא אומר לי 'אם את תספרי את זה למישהו, אני הורג אותך".

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, התייחס לעדות של גונן וכתב: "עדותה של רומי גונן ב"עובדה" מרסקת את הלב. בקול רועד אך בגבורה עילאית, רומי חשפה את התופת שעברה בשבי חמאס. תופת של אלימות מינית וניסיון שיטתי לרמוס את הנפש".

הוא הוסיף: "יש לספר את סיפורה בכל הכולם, כדי שיזכרו כולם את מה שעברנו כעם. את מה שעברו החטופים. את מה שעברה רומי. רומי, אנחנו מצדיעים לאומץ הלב שלך".

מירב לשם גונן, אמה של רומי, התייחסה לריאיון המצמרר וכתבה ברשתות החברתיות: "הילדה שלי היא פרח נדיר, שמש אמיתית, כמו רבים מהילדים שלנו. הילדה שלי זכתה שוב בחיים, בזכות העם הזה והלב הענק שלו".

"הילדה שלי מבינה את הזכות האדירה, הנדירה והלא מובנת מאליה של להישאר בחיים אחרי תופת כזו", היא הוסיפה, "והיא באומץ עומדת חזקה, מראה לכולנו וגם לחמאס - שהם לא ישברו אותנו, לא יפרידו בינינו ושכולנו ערבים זה לזו, מעורבים זו בחייהם של זה. ושהאור שלנו מנצח".