צוותי כיבוי והצלה הוזעקו הבוקר (שישי) לטיפול בשריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בן ארבע קומות בשכונת מעלות דפנה בירושלים.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו עשן כבד מבעד לחלון הדירה בקומה השנייה. במהלך האירוע, מספר דיירים נמלטו לגג הבניין. צוותי הכיבוי פעלו מול מוקד הבעירה ובמקביל בוצעה סריקה מקיפה בכל הקומות לאיתור לכודים.

לוחמי האש הצליחו לחלץ זוג עם תינוקת מתוך דירה שהייתה מלאה עשן. הם הועברו לטיפול על ידי גורמי הרפואה במקום. בסך הכל פונו ארבעה נפגעים משאיפת עשן לבית החולים הדסה בירושלים, שם הם טופלו בהצלחה.

נסיבות פרוץ השריפה נמצאות כעת תחת חקירה.