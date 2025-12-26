מאז ביצוע תוכנית ההתנתקות בשנת 2005, שב"כ לא החזיק באף סוכן משמעותי בהנהגת חמאס, וסיכל כניסה של גופי ביון ישראלים אחרים לעזה.

על פי הדיווח בעיתון "ידיעות אחרונות", בצה"ל ובשב"כ, היה חוסר אמון ביכולת של הפלסטינים לחולל הפתעה אסטרטגית ולכן הופעלו סוכנים רבים אבל כולם פעלו בדרגים נמוכים יותר.

כמעט איש מהם לא דיווח על שום דבר בעל ערך לקראת הטבח הרצחני בעוטף עזה.

עוד דווח כי לפני כעשור, שב"כ סיכל את כניסת המוסד ויחידה 504 שמפעילה סוכנים לרצועה, מחשש להתנגשות עם הניסיונות שלו לגייס סוכני מודיעין משמעותיים בקרב מחבלי חמאס.

וכך - ערב השבעה באוקטובר היו בידי שב"כ דיווחים מדאיגים - אבל ההערכה של ארגון הביון, באותה התרעה כללית, הייתה שפניו של חמאס אינם להסלמה.