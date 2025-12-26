סקר שערך מכון 'לזר מחקרים' עבור העיתון "מעריב" והתפרסם הבוקר (שישי) מעלה כי השבוע אין שינוי במפת הגושים, ומפלגות הקואליציה שומרות על כוחן.

בגוש מתנגדי נתניהו יש תנודות מזעריות בין המפלגות, כשנפתלי בנט יורד במנדט, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עולה במנדט.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד מקבלת 25 מנדטים, בנט 21, הדמוקרטים 10, איזנקוט 10, ישראל ביתנו 10, יש עתיד 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 9, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל 5 ורע"ם 5.

מפלגות כחול לבן (2.2%), הציונות הדתית (2.9%), בל"ד (1.8%) והמילואימניקים (2.4%) אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה-בנט-איזנקוט זוכה ל-60 מנדטים, גוש קואליציית נתניהו עם 50 מושבים בכנסת והמפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים.