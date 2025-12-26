רבני אוסטרליה פנו הלילה (שישי) לראש הממשלה אנתוני אלבניזי בדרישה לאסור צעדות פרו-פלסטיניות במדינה. כמו כן הם דורשים להוציא אל מחוץ לחוק סיסמאות אנטי-ישראליות שהפכו לכלי בידי אנטישמים כמו "גלובליזציה של האינתיפאדה" ו"מהנהר לים".

במכתב רשמי כתבו מנהיגי הקהילה היהודית כי קריאות אלו מלבות שנאה ואלימות כלפי יהודים ברחבי אוסטרליה.

באותו מכתב קראו הרבנים לאלבניזי להקים ועדה מלכותית פדרלית לחקר האנטישמיות במדינה.

לדבריהם, הטבח חנוכה בבונדיי ביץ' שבסדיני "לא צץ בחלל ריק". הם כותבים כי מדובר ב"ביטוי הטראגי והאלים ביותר של אקלים שבו שנאה עזה כלפי יהודים הורשתה להתפתח, להפול לנורמה וזכתה לסבלנות במקום ליד קשה".