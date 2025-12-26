בעקבות סערה ציבורית שעוררה השתתפותו של הרב ניר יעקב מס, ראש ישיבת ההסדר לב תל אביב, בכנס שדן באפשרות הלכתית לבטל את צומות החורבן - פרסם הרב מס הבהרה רשמית בה הוא דוחה את הטענות שפורסמו לגביו.

הסערה פרצה לאחר שנמסר כי חלק מתלמידי הישיבה אינם צמים בתשעה באב, והרב מס צוטט כאומר כי "בערך שליש מהתלמידים הבינו שאסור לצום ועושים מעשה", תוך שהסביר כי נמנע מלאכול בצום בעצמו כדי שלא ייראה כדוגמה אישית או כהוראה הלכתית.

בהבהרה שפרסם ציין הרב, "בעקבות הפרסום המטעה, ברצוני להעמיד דברים על דיוקם. בבית המדרש אנו עמלים על התורה לעומקה, מהפסוקים ועד אחרוני הפוסקים. מלימוד הסוגיה בעשור האחרון עלתה מסקנה עיונית ברורה, לפיה על פי גדרי ההלכה קיים איסור לצום בימינו בארבעת הצומות".

עם זאת, הדגיש הרב נחרצות כי אין מדובר בהוראה מעשית: "חרף המסקנה העיונית, הדגשתי חזור והדגש כי אינני מורה כך הלכה למעשה לא לרבים ואפילו לא לקהילת הישיבה. ולכן בוודאי שלא אוכלים בישיבה בצום, הרי יש להבחין בין בירור האמת בבית המדרש לבין פסיקה הלכתית".

לדבריו, כל תלמיד חכם רשאי לנהוג בביתו כפי שהגיע למסקנה אישית, אך לא להורות לאחרים בניגוד למסורת הפסיקה, "ובתנאי שלא מורים כנגד רבותינו לאחרים".