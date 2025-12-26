בג"ץ דן אתמול (ה') בעתירה שעסקה בהרכב הוועדה לבחירת רב העיר תל אביב-יפו, שהוגשה בידי חברי מועצת העיר וסיעות שונות נגד השר לשירותי דת, הוועדה לבחירת רב העיר ועיריית תל אביב-יפו. הדיון התקיים בפני נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית.

בהחלטתו קבע הנשיא עמית כי מעמדת המשיבים עולה שגם לשיטתם קיימים בשלב זה היבטים מסוימים הטעונים בדיקה נוספת, וכי מידע נוסף הועבר לבאי-כוח הצדדים לאחר הגשת העתירה, מידע שלא היה מונח במלואו בפני מועצת העיר טרם הדיון בהרכב נציגי השר.

נוכח לוחות הזמנים הרלוונטיים והבחירות שנקבעו ל-6 בינואר, הורה בית המשפט למשיבים להגיש הודעה עד ליום א' הקרוב, בשעה 17:00, ובה להודיע אם הם נכונים לדחייה קצרה של מועד הבחירות, כדי לאפשר למועצת עיריית תל אביב-יפו לקיים דיון משלים בהרכב נציגי השר על בסיס תשתית עדכנית.

בנוסף נקבע כי תגובתה המקדמית של עיריית תל אביב-יפו, שביקשה ארכה, תוגש אף היא עד לאותו מועד ושעה, ותתייחס גם לאפשרות הדחייה ולדיון המשלים. לאחר קבלת ההודעות יוחלט על המשך הטיפול בעתירה במתכונתה הנוכחית.

כזכור, למשרת רב העיר תל אביב הגישו מועמדות ראש ישיבת ההסדר ברמת גן וראש מכון "צורבא מרבנן" הרב בן ציון אלגאזי, הרב אבי רזניקוב - רב המרכז הרפואי איכילוב, הרב אריה לוין מצפון תל אביב והרב רם ראב"ד ששימש בעבר בתפקיד רב חיל האוויר.

אלה מצטרפים לרב חיים אמסלם, הרב זבדיה כהן, העומד כיום בראש בית הדין הרבני בתל אביב שנתמך על ידי מפלגת ש"ס ונחשב למועמד מרכזי לתפקיד, והרב צבי יהודה לאו, ראש ישיבת 'נתיבות יצחק', רב קהילה בשכונת יד אליהו ובנו של הרב הראשי לשעבר ישראל מאיר לאו.