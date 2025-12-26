יעקב שפיזדה, ספורטאי דתי בן 29, השתתף השבוע כחלק מהמשלחת הישראלית באליפות העולם בטריקינג שהתקיימה באמסטרדם, הולנד.

שפיזדה, בוגר ישיבת מצפה ירחו וישיבת ההסדר בשדרות, מתחרה זו השנה השלישית באירוע הבינלאומי - ומשלב לאורך כל הדרך שמירת שבת, כשרות וזהות דתית מלאה.

אליפות העולם מתקיימת מטעם HOOKED TOURNAMENT, ארגון הגג של תחרויות הטריקינג בעולם. קהילת הטריקינג הישראלית, טריק-סראל, קיימת מזה 19 שנה והשתתפה השנה בתחרות בפעם העשירית ברציפות.

הנבחרת הישראלית העפילה לראשונה בתולדותיה לגמר העולמי לאחר שניצחה את הנבחרת האמריקאית. הגמר התקיים במוצאי שבת והסתיים בהפסד לנבחרת הקוריאנית בנקודה אחת בלבד.

רועי צוק, קפטן הנבחרת, אמר, "לא ציפינו לחוויה הזאת, להגיע כזה רחוק. ההרכב שלנו השתנה 4 פעמים בגלל פציעות שונות של מתמודדים. למרות זאת, באופן בלתי צפוי, כמעט וניצחנו, במרחק של הצבעה אחת. גאווה גדולה, התרגשות מטורפת ופעם ראשונה אי פעם בהיסטוריה של טריק-סראל שמתקרבים לניצחון באירוע גדול הישג קהילתי ולאומי לא נורמאלי".

שפיזדה, שהתחרה פעמיים בנינג'ה ישראל ומשמש גם כבוחן מסלול בתוכנית, בולט בזירה הבינלאומית עם כיפה על ראשו וחזנות וזכה לכינוי "חזנינג'ה".

"דווקא בימים שבהם התחילה ההתמודדות התרבותית שלנו מול עולם הגוף של ספארטה, אני מרגיש שליחות מיוחדת לייצג את ישראל בלי לוותר על שמירת שבת, כשרות ורוח יהודית, יחד עם פיתוח גוף ומקצועיות עד הקצה", אמר שפיזדה.