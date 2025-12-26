פעיל הגבעות אלישע ירד טוען כי לתיעוד שפורסם אתמול (חמישי) ועורר סערה תקשורתית וציבורית יש צד נוסף, שלא זכה להתייחסות.

לדבריו, חייל המילואים שתועד אתמול יורה בכפר דיר ג'ריר ודורס פלסטיני, פעל מתוך מענה להתקפה ביטחונית חמורה וננטש לבדו בשטח.

לטענת ירד, האירוע התרחש בסמוך לחווה חקלאית אסטרטגית ליד היישוב עפרה - חווה שנמצאת תחת איומים ביטחוניים מתמשכים הכוללים מטעני חבלה, בקבוקי תבערה ומארבים מצד תושבי הכפרים הסמוכים.

בבוקר האירוע, כך לפי התיאור, דיווח רועה מהחווה על יידוי אבנים מצד עשרות פורעים. בעל החווה הזעיק סיוע, אך החייל היה הראשון והיחיד שהגיע - רכוב על טרקטורון. הוא ביצע ירי באוויר כדי להרחיק את הפורעים ולחלץ את הרועה.

בהמשך, הבחין החייל בעשרות כלי רכב פלסטיניים חוסמים את כביש הגישה לחווה. בעת שניסה להתקרב, רכב ביצע תמרון שגרם לו לסטות ממסלולו, ובמהלך הבלימה פגע באדם שכרע בצד הדרך.

לדברי ירד, מדובר בפגיעה קלה מאוד, והפלסטיני קם על רגליו ולא נזקק לטיפול רפואי.

החייל ניסה לפנות את הציר לבדו עד להגעת כוחות נוספים - שלדברי ירד, איחרו בכחצי שעה. רק לאחר מכן פוזרה ההתפרעות.

עם זאת, החייל נעצר, נחקר והודח ממילואים. ירד הוסיף: "אלו הן העובדות. יכולים לטעון שהיה צריך להפקיר את החווה או הרועה ולא לחרוג מהנהלים ההזויים. יכולים גם לדעת בסתר לבכם שהצדק עמו לגמרי, אבל ליישר קו עם פסטיבל המגנים. ויכולים גם לגלות עמוד שדרה, ודווקא ברגע האמת לא להתיר את דמם של הלוחמים והחלוצים ששוב הופקרו בשטח לבדם".