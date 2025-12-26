צעירה בת 19 נרצחה היום (שישי) סמוך לקיבוץ תל יוסף שבצפון וגבר בן 68 נדרס למוות בפיגוע משולב בצפון. בפיגוע הדריסה נפצע גם נער בן 16, ופונה במצב קל.

המחבל הוא תושב קבאטיה שנמלט ברכב לכיוון עפולה ושם נוטרל. לפי החשד, המחבל שהה כמה ימים בישראל והשתמש ברכב של מעסיקו לטובת הפיגוע.

מסע הרצח החל בבית שאן. ברחוב השומרון בעיר חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו פעולות החייאה בגבר בן 68 שנדרס וזמן קצר לאחר מכן קבעו את מותו. לאחר מכן התקבל דיווח על דריסה ברחוב יעקב מכלוף בעיר משם פונה נער בן 16 במצב קל לבית החולים עפולה.

משם המשיך המחבל לכביש 71 וסמוך לעין חרוד התנגש עם רכבו ברכב שבו הייתה עמדה צעירה. "המחבל נכנס בהם, כשהיו ברכב של הקיבוץ. הוא התנגש בהם והם יצאו וברחו, והוא רדף אחריה ודקר אותה בתעלה", אמר אביה של הנרצחת בזירה.

רכב המחבל בזירת הנטרול, סמוך לעפולה | צילום: דוברות המשטרה

רופא מד"א ד"ר רביד פיטרו ופראמדיק מד"א פאדי טנטורי סיפרו: "הפצועה שכבה בצד הדרך מעבר לגדר ההפרדה, כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפציעות חודרות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי, אבל מצבה היה קריטי ונאלצנו לקבוע את מותה".

משם נמלט המחבל ברכב לכיון עפולה. הרכב נעצר בסמוך לעיר, והמחבל נוטרל באזור צומת המעונות על ידי עובר אורח. לאחר שנוטרל, פונה המחבל לבית החולים במצב בינוני.

המפכ"ל רנ"צ דני לוי הגיע לזירת הפיגוע בכניסה לתל יוסף ואמר: "אירוע קשה מאוד. תודות לאיש ביטחון האירוע נפסק, והמחבל נוטרל. אנחנו מתחקרים יחד עם השב"כ. נגיע ונמצה את הדין עם כולם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול קאבטיה: "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר. מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר". לאחר מכן אמרו בצה"ל כי כוחות נוספים מתגברים את מרחב התפר ונערכים לקראת כניסה לפעילות בקבאטיה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הפיגוע מלמד שוב על הצורך הדחוף להעביר את חוק עונש מוות למחבלים. מי שיוצא לבצע פיגוע טרור במטרה לרצוח צריך לדעת שמדינת ישראל לא תאפשר לו להמשיך לחיות ותשלח אותו לגיהינום".

מוקדם יותר היום מחבל האיץ והתנגש ברכב צבאי שבו היו כוחות צה"ל, באזור אדוריים שבמערב הר חברון. המחבל נעצר והועבר לחקירת שב"כ. ארבעה חיילים שהיו ברכב נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, מצבם ככל הנראה קל.