הרב יוסף אלנקווה בירך את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ב"מי שברך" נרגש, על פועלו בתחום ההתיישבות. הרב כינה את השר, "מנהיגה של ארץ ישראל", והביע הערכה למהלכים האחרונים אותם הוביל.

מי שברך לשר

בטקס שנערך השבוע בבית אל נצפה ראש ישיבת בית אל הרב זלמן ברוך מלמד בשיחה אישית עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הרב מלמד עם סמוטריץ'

בבית מדרש ספרא של תנועת אמונה בתל אביב, נערכה השבוע סגירת מעגל מרגשת.

בבית המדרש, בו לומדים חיילים וחיילות דתיים וחילונים כאחד, התקיימו אירוסיהם של תפארת ג'קסון (22), קצינה בקבע בחיל האוויר, ויהודה גרוטס (21), סמל בענף זהות ותודעה יהודית בצה"ל.

תפארת ג'קסון ויהודה גרוטס

בבני ברק התקיימה חתונתה של יוטאלה כהן, בתו של העיתונאי החרדי ישראל כהן.

באירוע השתתפו בכירים מהעולם הרבני, הפוליטי והתקשורת, בהם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השרים גדעון סער, יריב לוין, איתמר בן גביר, עמיחי שיקלי, יואב קיש, מיקי זוהר, וכן יועצו של נתניהו טופז לוק והשדרן יעקב ברדוגו. בשמחת השבע ברכות שנערכה לאחר מכן נראו גם השר שלמה קרעי וינון מגל.

חתונת בתו של ישראל כהן

הרב בניהו חורב מארגון "דרך ארץ" התארס השבוע וזכה לברכות מצד בכירי הרבנות הצבאית, בה הוא משרת במילואים. בין המשתתפים: הרב הצבאי הראשי הרב אייל קרים, הרב שהם עורקבי, הרב חיים וייסברג, הרב אודי שוורץ ורבני פיקודים נוספים.

הרב בניהו חורב עם הרב קרים

ראש ישיבת הר המור, הרב עמיאל שטרנברג, נשא דברים בטקס חנוכת בנייני האברכים בישיבת אור עציון.

הרב עמיאל שטרנברג נושא דברים

בסניף חב"ב באריאל יצאו בני הנוער לשמח חולים ולנגן בבית החולים ברזילי באשקלון.

משמחים בבית חולים

בחתונת בתו של הרב יגאל כהן, תועד חיבוק בינו לבין שר הכלכלה ניר ברקת. הרב כהן בירך גם את ח"כ לימור סון הר מלך שהגיעה לשמח.

החיבוק של הרב כהן לברקת

הרב מברך את ח"כ סון הר מלך

מנכ"ל עמותת נצח יהודה, יוסי לוי, הצטרף לריצת חצי מרתון בעוטף עזה, יחד עם קצינים ומפקדים מגדוד נצח יהודה.

ריצת חצי מרתון

הזמר ברק גרוסברג, שיצא לסבב הופעות בחנוכה בקנדה ובארה"ב, סיפר: "אף אחד לא יעצור אותנו ואת הרוח היהודית שלנו".

ברק מופיע

כ-800 בני נוער מבנימין השתתפו בטיול חנוכה למצדה, בהובלת בית הספר שדה כפר עציון. ראש מועצת בנימין ישראל גנץ הצטרף לאירוע, בירך את הנוכחים וליווה את הקבוצות.

תפילה במצדה

בכנסת, ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר אישרה את הרחבת הצעת החוק לכלל פדויי השבי ממלחמות ישראל. בין הנוכחים בדיון: נציגי ההסתדרות הלאומית וניסים שלם, פדוי שבי שישב בסוריה.