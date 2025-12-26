גורם ביטחוני ברצועת עזה מוסר כי מנגנוני הביטחון של ארגון הטרור חמאס ממשיכים לחקור אנשים שהיו קשורים לפלסטינים ששימשו סוכנים ושכירי חרב מודיעין עבור ישראל.

לדבריו, החקירות נערכות במסגרת פעילות מודיעינית־סיכולית שנועדה להביא לחשיפת רשתות שכירי החרב שהופעלו על ידי ישראל ולמצות את הדין עם העבריינים.

עוד אמר הגורם הביטחוני כי החקירות הראשוניות עם חשודים אלה הביאו לגילוי קצה חוט חשוב בנוגע לאמצעי התקשורת ששימשו את הסוכנים, למקורות המימון ולמקומות החבאת אמצעי הלחימה ששימשו אותם.

הוא שיבח את יוזמתן של משפחות שכירי החרב שהביעו נכונות לשתף פעולה עם מנגנוני המודיעין, מהלך שלדבריו מלמד על היותן בלתי מעורבות במעשים של החשודים.

בשטחים הנתונים לשליטת ישראל ברצועת עזה פועלות מספר קבוצות חמושות המתנגדות לחמאס, ועל פי דיווחים בערוצים פלסטיניים הן סייעו לישראל בלחימה נגד חמאס.

גורמי ביטחון מעריכים כי חמאס פועל בנחישות כדי לפרק את המליציות הללו ולחזק מחדש את שליטתו הביטחונית ברצועה.