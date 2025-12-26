אביב מאור, בת 19 מעין חרוד איחוד, ושמשון מדרכי, בן 69 מבית שאן, הם השניים שנרצחו בפיגוע המשולב שבוצע על ידי שב"ח מקבאטייה שבצפון השומרון.

המחבל, אחמד אבו אלרוב מקבאטיה (37), חוסל בכניסה לעפולה.

"מחבל לקח לנו את הילדה. הוא רצח לנו אותה", אמרו הוריה של אביב בזירה בתל יוסף - דקות לאחר הפיגוע. לפי החשד, המחבל שהה כמה ימים בישראל והשתמש ברכב של מעסיקו לטובת הפיגוע.

ראש עיריית בית שאן דוברות

האירוע החל בבית שאן, שם דרס המחבל נער בן 16 שנפצע באורח קל, ולאחר מכן דרס למוות את שמשון מרדכי. המחבל המשיך בנסיעה והגיע לצומת תל יוסף, שם יצא מרכבו ודקר למוות את אביב מאור.

משם המשיך המחבל בנסיעה לכיוון עפולה, ובצומת המעונות דרס גבר בן 37 שפונה לבית החולים במצב בינוני. באותו הצומת חיסל אזרח חמוש את המחבל, אחמד אבו אל-רוב בן ה-37, שוהה בלתי חוקי פלסטיני מהעיר קבאטיה שבצפון השומרון שביצע את הפיגוע עם רכב השייך למעסיקו.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול קאבטיה: "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר. מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר". לאחר מכן אמרו בצה"ל כי כוחות נוספים מתגברים את מרחב התפר ונערכים לקראת כניסה לפעילות בקבאטיה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר "רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחות הנרצחים בפיגוע המשולב בצפון, אביב מאור ז"ל בת ה-17 ושמשון מרדכי ז"ל בן ה-68.

אנו מאחלים לפצועים החלמה מהירה ומחזקים את האזרח הגיבור שהביא לנטרולו של המחבל. אף שהיו סיכולים רבים נגד הטרור בשנה האחרונה, לצערנו אנו חווים מעת לעת פיגועים רצחניים. ממשלת ישראל תמשיך לפעול לסיכול כל המבקש לפגוע באזרחיה".

דברי השר לביטחון לאומי דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע לזירת הפיגוע: "אנחנו מתפללים על המשפחות, מתפללים על הפצועים. אני באתי לכאן לחבק את תושבי עפולה, תושבי בית שאן, תושבי העמק", אמר.

"אני חושב שהוכח שוב שנשק מציל חיים, המדיניות הזאת שגם הקפיצה 20 כיתות כוננות שגרמה לכך שאנשים מסתובבים עם נשק, שאיש כוחות ביטחון מנטרל את אותו מחבל - היא מדיניות חשובה. אני קורא לאזרחי ישראל בואו להתחמש אנחנו עשינו הקלות עשינו רפורמה ענקית בנושא הזה בואו להתחמש זה מציל חיים.

הדבר השני שאני חושב שהוא יציל עוד יותר חיים זה חוק עונש מוות למחבלים, אני מאוד מקווה שאף אחד לא יטרפד לי את החוק הזה, יש כאלה שחושבים שמחבלים כולם באים להתאבד זה לא נכון, הם לא באים להתאבד - הם באים אחרי זה לחיות בבתי הכלא, אז נכון ששינו את התנאים בבתי הכלא מן הקצה אל הקצה ונכון שבתי הכלא בישראל הם מזמן לא קייטנות - אבל חוק עונש מוות למחבלים אנחנו חייבים להעביר אותו אני עושה הכל כדי שזה יעבור.

אני שוב אומר אזרחי ישראל: תתחמשו זה מוכיח את עצמו, תצטרפו לכיתות הכוננות - פתחתי יותר מ-1,000 כיתות כוננות בשלוש שנים האחרונות זה מוכיח את עצמו וזה מציל חיים - כיתות כוננות מגיעות, אנשי ביטחון מגיעים, אנשי המשמר הלאומי פה ואני רוצה גם לציין את העבודה של המשטרה, של מג"ב, של כיתות הכוננות, של אנשי הביטחון ושל המשמר הלאומי. ושוב אני מתפללים לרפואת הפצועים".