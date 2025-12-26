במסגרת שיתוף פעולה בין טיקטוק לבין המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - 105, השיקו הצדדים קמפיין חדשני תחת השם "#TikTokForMe" במטרה לצמצם בריונות דיגיטלית ולעודד שימוש בטוח בקרב בני נוער באפליקציה.

הקמפיין, הנמשך כשבועיים, מתקיים בהובלת יוצרי תוכן פופולריים בישראל, אשר מציגים סרטונים המדגימים כיצד לשלוט בהגדרות הפרטיות, ניהול התגובות והודעות פרטיות, מתוך מטרה לאפשר חוויית שימוש מותאמת גיל, בטוחה ומכבדת יותר.

היוצרים המשתתפים כוללים את קווין רובין (655K עוקבים), יסמין עומרי (737K), קים בן שמעון (612K), עמית בן דוד (420K) ותמר לנגבורד (163K). בסרטונים, הם מדגימים כיצד ניתן לבחור מי יוכל להגיב, לשלוח הודעות, ולצפות בתכנים - תוך שימוש בכלים כמו חשבון פרטי, סינון מילים פוגעניות והגבלות ייעודיות לבני נוער.

מטרת הקמפיין היא להעלות מודעות בקרב בני נוער, הורים ואנשי חינוך לכלים החדשים בטיקטוק, ולעודד שיח אחראי ומוגן ברשת. בנוסף, מנותבים המשתמשים לעמוד ייעודי באתר המטה הלאומי וכן למוקד 105 הפועל 24/7 במקרים של פגיעה מקוונת.

ליאור וינטרוב, סמנכ"ל מדיניות ציבורית בטיקטוק ישראל, אמר, "בטיחות הקהילה שלנו, בדגש על יוצרים צעירים, היא בראש סדר העדיפויות של טיקטוק; הפעלת כלי הבטיחות שטיקטוק מציעה היא קלה, לוקחת פחות מחצי דקה ומאפשרת לצעירים, הורים ומחנכים חוויה מותאמת, מעצימה ומבוקרת יותר".

ד"ר נאוה כהן-אביגדור, ראשת האגף האזרחי במטה הלאומי 105, הוסיפה, "אנו מברכים על שיתוף הפעולה החשוב עם טיקטוק להגברת המודעות למוגנות ילדים ברשת. בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אנו פועלים לאורך כל השנה להגברת הביטחון האישי של ילדים ובני נוער במרחב המקוון בתחומי המניעה, ההסברה והאכיפה, וקוראים לילדים ולבני נוער לגלות חברות ואחריות ברשת ולהורים להיות מעורבים באופן יום יומי בחיים הווירטואליים של ילדיהם".