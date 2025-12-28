פנינה קינדרמן, רכזת פדגוגית במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, התארחה בעמדת בשידור של ערוץ 7 בכנס של הרשת ושל "מקור ראשון" ודיברה על חשיבות העיסוק בבני הנוער - שלהם הוקדש אירוע מיוחד.

"ההבנה שלנו היא שהעתיד נמצא כאן. הגיעו בני נוער מכל מוסדות הרשת - שביעיסטים ושמיניסטים - שעוסקים בעולמות חשובים ומגוונים כמו חינוך, תורה, תקשורת ומשפט".

בניגוד לעיתים לתפיסה המקובלת על הדור הצעיר כ"דור המסכים", קינדרמן מאמינה שדווקא בשנים האחרונות יש דור חדש, מעניין ומעורב. "השנתיים האחרונות לימדו אותנו שהדור הזה גדול מהחיים", היא אומרת בהתלהבות. "הם הציבו לנו דוגמה אישית - מה זה להיות שליחים, מה זה לתת למדינה, ולפעמים גם לשלם מחיר יקר. הם הראו לנו איך משלבים בין חינוך, שליחות וערכים".

הכנס השנה כלל לא פחות מארבעה פאנלים - שעסקו כל אחד באתגר אחר. "המטרה שלנו היא לא רק לשוחח על האתגרים השונים אלא לפתוח את עיני בני הנוער למעורבות בתחומים שונים ולהבין את חשיבותה של השליחות".

קינדרמן לא מתעלמת מהקושי לעיתים בשימור קשב ומעורבות של בני הנוער בעידן המודרני, אך מסבירה שההצלחה טמונה בכיווני הלמידה המודרניים. "השיעורים היום לא דומים למה שהיה לפני 20 שנה. המהות נשארת זהה - לגדל דור של מחנכים ומנהיגים - אך הכלים משתנים. אנחנו עובדים עם בני הנוער בשיטות שמותאמות להם - למידה עצמאית, תהליכי חשיבה, השתתפות פעילה בדיונים".

היא מוסיפה גם שהכנס השנה כלל לא רק הרצאות, אלא גם השתתפות פעילה של בני הנוער, שכתבו שאלות ותובנות, הוסיפו נקודות מבט ודעות, והיו מעורבים באופן נרחב. "המטרה היא לא רק ללמוד אלא גם להוביל את התהליך הזה יחד עם התלמידים".