עשרות מפגינים פרו-פלסטינים שיבשו את יום הקניות השנתי (בוקסינג דיי) בקניון המרכזי בדאונטאון טורונטו.

המפגינים הגיעו עם דגלי פלסטין, כרזות התומכות במאבק נגד ישראל ומגאפונים, והשמיעו קריאות אנטי-ישראליות, ובהן: "פלסטין תשוחרר מהים עד הנהר", "לא לסחר עם ישראל" ו"להטיל אמברגו נשק על ישראל".

בשבוע שעבר נערכו הפגנות מחאה שכוונו נגד רשת החנויות "אינדיגו" בטענה שבעלי הרשת היהודים העבירו תרומות עבור חיילים בודדים בצה"ל.

מאז 7 באוקטובר 2023 חלה עלייה דרמטית במספר האירועים האנטישמיים בקנדה, לרבות פיגועי טרור במוסדות יהודיים וניסיונות פיגוע בקהילה היהודית שסוכלו בידי שירותי המודיעין הקנדיים.

בשבוע שעבר דווח על מקרה נוסף של עקירת מזוזות מדירות בבניין מגורים בטורונטו, ככל הנראה על רקע אנטישמי.