העיתונאי חיים פלטנר, ששימש כתב קול ישראל והטלוויזיה הישראלית, הלך לעולמו במהלך השבת בגיל 88. הלוויתו תיערך מחר (ראשון) בשעה 13:00 בבית העלמין בתל מונד.

פלטנר ז"ל שירת בחטיבת גולני ובשנת 1961 התמנה לסגן עורך ביטאון "במחנה נח"ל" וערך כתבות בגלי צה"ל.

באמצע שנות ה-60 החל לעבוד כעורך תכניות בקול ישראל, ולאחר מכן קיבל מלגה מממשלת גרמניה להשתלמות בתחנת טלוויזיה במדינה. עם שובו הצטרף למחלקת החדשות של קול ישראל ככתב לענייני מפלגות.

במהלך מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים שימש ככתב צבאי בחזית הדרום. באמצע שנות ה-70 החל לעבוד בטלוויזיה הישראלית ככתב לענייני עבודה והסתדרות ולאחר מכן ככתב כלכלי. בתחילת שנות ה-80 מונה לראש הדסק הכלכלי בירושלים. בסוף שנות ה-80 עמד בראש מערכת החדשות בטלוויזיה. בשנת 2002 פרש לגמלאות.