לגביע חוקים משלו. מכבי תל אביב העפילה הערב (שבת) לשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, אחרי שהביסה בתוצאה 0:5 את הפועל חיפה באצטדיונה הביתי, אצטדיון בלומפילד הריק.

למעשה, זהו ניצחון ראשון למכבי תל אביב אחרי ארבעה משחקים, כאשר הניצחון האחרון שלה היה גם הוא על אותה הקבוצה ממש - הפועל חיפה, אז גברה עליה בקושי במסגרת הליגה בתוצאה 1:2.

הפעם זה היה נראה אחרת.

אל מול אצטדיון ריק מאוהדיה בצל מחאתם כנגד ההנהלה והמאמן, כשרק 7,605 אוהדים הטריחו את עצמם להגיע לבלומפילד, עלתה מכבי ליתרון מהיר כבר בדקה ה-11 ובדקה ה-30 הובילה האלופה מת"א כבר בתוצאה 0:3. עידו שחר בפנדל בדקה ה-51 ודוידה בשערו השני במשחק בדקה ה-62 קבעו את תוצאת הסיום.

מכבי שמקרטעת בליגה ובקושי מצליחה לסחוט תוצאות תיקו מול יריבות נחותות ממנה, צולחת בקלות את סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל עם תבוסה מהדהדת שמנחילה לקבוצה אותה היא הכי אוהבת לנצח, הפועל חיפה.

קבוצה נוספת שהביסה בגביע, בניגוד לתוצאותיה בליגת העל, היא החיפאית השניה - מכבי חיפה.

אחרי ההפסד הדרמטי לבית"ר, הערב התפוצצה חיפה על אחי נצרת מליגה א' כשהביסה אותה בתוצאה 8:1.

למעשה, הניצחון של חיפה הערב היה כה מהדהד כאשר כבר בתום המחצית הראשונה הובילה זו בתוצאה 6:0. ובכל זאת, הניצחון הגדול ביותר שלה בכל המסגרות הוא אותו 0:10 מפורסם על מכבי תל אביב ב-1988, שהושג במסגרת הליגה, כאשר ניצחון הגביע הגבוה ביותר שלה הוא 0:9 על אורתודוקסים חיפה ב-1956.

בכך למעשה, מלבד בני סכנין שהודחה בבושת פנים על ידי מכבי יפו, כלל הקבוצות העדיפות במשחקי סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל, סיבוב שהוקדש לזכרו של שדר הספורט שנפטר השבוע אבי מלר ז"ל, העפילו כצפוי לשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.