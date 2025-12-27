הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערב (מוצאי שבת) הערכת מצב בחטיבת מנשה, בעקבות הפיגוע הרצחני שהתרחש אתמול (שישי) בצפון.

בהערכה השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים ומפקד חטיבת מנשה, אלוף-משנה מ'.

הרמטכ"ל הנחה על תגבור הכוחות בפיקוד המרכז לצד המשך הפעילות ההתקפית, הכוללת כיתור, עוצר ומצוד אחר פעילי טרור במרחב קבאטיה. כמו כן, הנחה לסיים את איטום בית המחבל ולהשלים את ההליך להריסתו.

זמיר גם הורה לפעול מערכתית להידוק התיאום בין גופי הביטחון לטיפול כולל בתופעת השוהים הבלתי חוקיים.

"מאפייני התקופה הם המפגעים הבודדים והשוהים הבלתי חוקיים. יש להגביר ולשפר את האכיפה כנגד המסיעים והמעסיקים. לצד זאת, יש להמשיך לשפר ולקדם את היכולות, לאתר ולסכל את אותם מפגעים. גם בשעות אלו, כוחות צה"ל פועלים בעוצמה לסיכול טרור. מטרתנו העליונה ברורה: להמשיך לבלום ולמנוע טרור לפי יציאתו", דברי הרמטכ"ל.