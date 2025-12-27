פרסום ראשון: בעיריית ירושלים ובצה"ל הזמינו מלש"בים ירושלמים להשתתף ביום ייעודי לקראת גיוס, שנקבע לצום עשרה בטבת. יום ההכנה עתיד להתקיים בסינמה סיטי בירושלים ומיועד לריכוז כלל הליכי הגיוס במקום אחד.

על פי הפרסום, במהלך היום צפויות לפעול עמדות שונות, בהן עמדות של צה"ל, שריון, הגנת גבולות, תקשוב, טכנולוגיה ואחזקה, לוגיסטיקה, חיל הים, פיקוד העורף, דובר צה"ל, רפואה, משמר הגבול, הגנה אווירית וחיל האוויר.

בנוסף, צוין כי יפעלו עמדות ייעודיות של מיט"ב, הכוללות הדמיות ודחיית גיוס, וכן עמדות למתן מענה אישי בנושאים הקשורים להליכי הגיוס והשיבוץ.

לטענת מלש"בים שפנו לערוץ 7, קביעת יום הכולל תכנים כה משמעותיים במועד של צום משדרת חוסר רגישות כלפי הציבור הדתי והחרדי. אחד מהם אמר, "פשוט חוסר אכפתיות כלפי מלשבי"ם דתיים וחרדים. למה דווקא בצום לעשות אירוע כל כך משמעותי?".

סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג הגיב: "עיריית ירושלים קבעה שעשרה בטבת הוא חצי יום עבודה ואין אירועים בגלל חשיבות היום הזה לעיר ולכלל העם היהודי. זו בושה וזלזול במלש"בים הדתיים והחרדים. זה מראה כמה התפיסה המחשבתית בצה"ל ובירושלים עדיין לא השתנתה ומקובעת על כך שהציבור הדתי והחרדי צריך לוותר על הערכים שלו. זה לא נתפס. אני אלחם שזה לא יקרה - ואם זה יקרה - אגיע לשם כדי למחות על עצם קיום האירוע".

בעירייה ובצה"ל האשימו האחד את השני באחריות לקביעת האירוע בעשרה בטבת.

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "ימי הפעילות נקבעו בהתאם ללוח הפעילות שקבע צה"ל, שני הימים זהים בתוכנם. לכל מי שצם יש אפשרות להגיע גם ביום שאיננו צום".

בצה"ל מסרו: "במהלך השבוע הקרוב יתקיימו שני ימי חשיפה למגוון מסלולי גיוס למלש"בים בירושלים. מתקיימים שני ימים כך שכל מי שצם ואינו יכל להגיע בתאריך הצום, יוכל להגיע ביום הנוסף. ההגעה לכל אחד מימי החשיפה הינה פתוחה לכולם ואינה כרוכה בתשלום".