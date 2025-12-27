בקושי. את אליצור נתניה מתחתית טבלת ליגת העל בכדורסל הצליחה הפועל ירושלים להביס, אך הערב (מוצאי שבת) מול העולה החדשה הנוספת, מכבי רעננה, זה היה קשה הרבה יותר.

אמנם גם הערב ירושלים עלתה ליתרון דו-ספרתי מבטיח, אך שוב הגנה חלשה ונרפית של שחקניה איפשרה לאורחים מרעננה לצמק את ההפרש במשחק שהתקיים בהיכל הפיס ארנה שבבירה.

וכך, פחות מדקה לסיום עמד ההפרש על 2 נקודות בלבד, בעיקר הודות לערב גדול של ג'ו רגלנד הוותיק שקלע 15 נקודות, מסר 15 אסיסטים לחבריו וסיים את המשחק עם 0 איבודים.

למזלה של ירושלים, יש לה מנגד את ג'ארד הארפר. הגארד האמריקאי המצויין היה שם כדי לקלוע סל חשוב בדרך לניצחון דרמטי בתוצאה 99:102.

ירושלים חוצה פעם שניה ברציפות את רף 100 הנקודות למשחק, ומשיגה ניצחון שני ברציפות בליגת ווינר סל. המשחק הבא - מול מוליכת הטבלה הפועל תל אביב. זה לא יהיה יותר קל.