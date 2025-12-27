שבוע עבר מאז הובסה מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע בידיי קבוצה קטנה וחלשה ממנה במה שהיווה הפתעה וסנסציה של ממש.

היה זה כאשר זו הובסה בידיי עירוני טבריה במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל בכדורגל, בתוצאה 0:3 וגרם למאבק האליפות להיפתח מחדש.

הערב (מוצאי שבת) אירחה מחזיקת גביע המדינה בכדורגל, באר שבע, קבוצה קטנה וחלשה ממנה, הפעם כזו מליגה ב' בדמותה של היריבה השכנה מ.כ שדרות.

למזלה של באר שבע, בגביע לניסיון יש יתרון.

אחרי שער בפנדל של חמודי כנעאן, ולמרות חיסרון מספרי החל מהדקה ה-16, כבשה זו שער נוסף, מראשו של בלמה הפורטוגלי הוותיק מיגל ויטור.

שער מצמק של שדרות בדקה ה-72 היה מעט מדי ומאוחר מדי עבורה.

בסיום באר שבע מצליחה להעפיל לשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל בניסיון לשמור על התואר בו זכתה אשתקד, בדרך אולי לדאבל היסטורי עבורה.