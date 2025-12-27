לגביע חוקים משלו? לא אם זה תלוי בבית"ר ירושלים. חודש עבר מאז התארחה בית"ר ירושלים אצל עירוני טבריה באצטדיון גרין שבנוף הגליל. היה זה במסגרת ליגת העל בכדורגל, כאשר בית"ר יצאה מהמשחק מול טבריה עם ניצחון גדול בתוצאה 5:0, משלושער של ירדן שועה בדרך למאבק על המקום הראשון כשהיא במרחק שתי נקודות בלבד מהמוליכה הפועל באר שבע שהפסידה באותו המקום לטבריה בשבוע שעבר.

הערב (מוצאי שבת) חזרה בית"ר לאצטדיון גרין למשחק מול טבריה, כשהפעם היה זה במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל, סיבוב שהוקדש לזכרו של שדר הספורט אבי מלר ז"ל שנפטר השבוע לאחר מאבק במחלת הסרטן.

טבריה קיוותה להוכיח את הקלישאה שלגביע חוקים משלו ועשתה זאת עם שער נהדר בניגוד למהלך המשחק, בדקה ה-13 מרגלי גיא חדידה.

בית"ר אמנם החזיקה בכדור רבות אך לא הצליחה לסכן ממש את שערה של טבריה ונדמה היה שהפעם זה יהיה לה קשה יותר.

אך אז הגיע עומר אצילי.

ללא חברו להתקפת בית"ר, הכוכב והקפטן ירדן שועה החולה, נאלץ אצילי להסתדר לבדו בהתקפת הירושלמים ובדקה ה-22 עשה את הבלתי ייאמן כשכבש שער ממרחק מחצית המגרש כשניצל טעות קשה של שוער טבריה שהיה רחוק משערו שלו.

בעיטה חדה של אצילי בנגיעה אחת השוותה את התוצאה.

ככל שנקפו הדקות, בית"ר התקרבה לשער השני והלחץ שלה גבר וגבר. בדקה ה-71 הלחץ הכריע את טבריה כשבעיטה חופשית של אצילי נהדפה על ידי שוער טבריה על שחקן שלו שכבש לרשת שער עצמי.

עבור טבריה שנמצאת במקום ה-11 בטבלת ליגת העל בכדורגל, זה כבר היה יותר מדי כשזו לא הצליחה לעשות דבר מלבד לא לספוג שער נוסף.

זה נגמר עם 2:1 קליל לירושלמים ששוב העונה הופכים פיגור לניצחון, הפעם במסגרת גביע המדינה בכדורגל והיא מוכנה למפגש הגדול שלה מול היריבה המושבעת הפועל ת"א ביום חמישי באצטדיון טדי שבבירה. זה ייגמר בדאבל?