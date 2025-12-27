ערב של פעם בחיים. עונת 2022/23 הייתה אחת מהעונות שיכלו להכניס את הפועל תל אביב ההיא לדפי ההיסטוריה, כאשר קבוצת האוהדים הקטנה הגיעה עד לגמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל וסיימה את העונה עם תואר סגנית האלופה.

את הפועל ת"א אימן אז דני פרנקו ושלושה משחקניו היו זלמנסון, מנפורד ומקריי.

הערב (מוצאי שבת) פגשו פרנקו, זלמנסון ומקריי את הפועל ת"א, הפעם כשהם יחד בהפועל חולון ואכן נכנסו לדפי ההיסטוריה של הפועל ת"א, אך מהצד הלא נכון כשהובסו בידיי מוליכת הטבלה מת"א בתוצאה ההיסטורית 60:114.

למעשה, המשחק הוכרע כבר לאחר 10 דקות בלבד, כאשר הפועל תל אביב הובילה בתוצאה 10:32, במה שהיה ההפרש הגבוה ביותר בו החזיקה הפועל ת"א בתום הרבע הראשון בליגת העל אי פעם.

אבל האדומים מת"א לא עצרו ולהפסקה ירדו ביתרון שיא, עם 27:63. הייתה זו כמות הנקודות הגבוה ביותר שקלעה הפועל ת"א העונה במחצית אחת, כשזו קלעה 62 נקודות נגד דובאי במסגרת היורוליג ו-58 מול מכבי ראשון לציון במסגרת ליגת העל.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את התל אביבים שהמשיכו לקלוע ללא הרף מול חולון הרכה והאנמית ובמהלך הרבע השלישי כבר הובילו ב-50 נקודות הפרש.

זה נגמר עם ניצחון היסטורי והפרש בן 54 נקודות, כשהפועל תל אביב מנצחת בתוצאה 60:114 ונשארת מושלמת בצמרת טבלת ליגת העל בכדורסל כשהיא עם 10 ניצחונות רצופים לראשונה מאז 1965/66.

הפועל מוליכה הן את טבלת היורוליג ואת טבלת ליגת העל בכדורסל. בדרך לעונה היסטורית?