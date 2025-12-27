ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית מחר (ראשון) בבוקר לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, באחוזתו במאר-א-לגו שבפלורידה.

במסגרת הפגישה, יציג נתניהו לטראמפ הוכחות לכך שאיראן מצליחה לשקם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, ויבקש "אור ירוק" לפעולה צבאית אפשרית.

נתניהו יבהיר לנשיא האמריקני כי ישראל לא תסכים לעבור לשלב ב' בתוכנית רצועת עזה, כל עוד חמאס לא יתפרק מנשקו ועד אשר החטוף רן גואילי יושב לקבורה בישראל.

בנוסף לפגישה עם טראמפ ביום שני צפוי ראש הממשלה לערוך מספר פגישות נוספות עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ועם הקהילה היהודית במיאמי

ברשת NBC דווח כי בישראל סבורים כי איראן משקמת את יכולות הייצור שלה שנפגעו בתקיפות קודמות, ופועלת גם לשיקום מערכי ההגנה האווירית שלה, מה שמוגדר כאיום מיידי יותר מהתחום הגרעיני.