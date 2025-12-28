יוכבד גרטנהויז ז"ל, הנמנית על אחת המשפחות הוותיקות בירושלים, נפטרה במהלך השבת האחרונה בגיל 102.

גרטנהויז, שנחשבה לדמות בחסידות בעלזא, הותירה אחריה משפחה גדולה של אלפי צאצאים על פני שישה דורות.

היא נולדה בווינה ועלתה לישראל עם משפחתה בתחילת שנות השלושים. בעלה, הרב אלעזר ליפא גרטנהויז, היה דמות מכובדת בחסידות בעלזא.

בני הזוג הקימו משפחה גדולה וצאצאיה מתגוררים בקרב קהילות חרדיות שונות בירושלים, בנתניה וברחבי הארץ.

במשפחתה מספרים כי שמרה על צלילות דעתה גם בשנותיה האחרונות ונחשבה לסמל של המשכיות המסורת בדורות הבאים.

הלווייתה התקיימה הערב בקרית בעלזא בירושלים בהשתתפות רבים מאנשי חסידות בעלזא.