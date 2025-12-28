הלך לעולמו הרב אהרן בן דוד, מאנשי הרוח הבולטים בקרב יוצאי תימן בישראל, ואביו של הרב יוסף בן דוד - רבה של קרית עקרון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הרב בן דוד נפטר בסוף השבוע והלווייתו התקיימה הלילה בבית העלמין בקרית עקרון.

הוא נולד בכפר וטן אלמקאש שבאזור אמלח בצפון תימן. בשנת 1951 עלה לישראל עם הוריו במסגרת מבצע "על כנפי נשרים", ומשפחתו התיישבה בקריית עקרון. בשנת 1964 הוסמך כרב-מורה בבית המדרש למורים שליד ישיבת הדרום ברחובות, שם המשיך גם בלימודי יהדות מתקדמים.

בהמשך הוסמך לרבנות על ידי הרבנים זבולון גרז וצבי יהודה מלצר, ובשנת 1990 קיבל הסמכה נוספת מהרבנות הראשית לישראל. בשנים 1972-1977 כיהן כמנהל בית הספר "סיני" ברחובות, ובשנת 1976 זכה בית הספר בפרס החינוך הארצי.

הרב בן דוד השלים תואר שני ושלישי בחינוך באוניברסיטת בר-אילן. בשנת 1980 מונה למפקח על מוסדות החינוך הממלכתי-דתי באזור המרכז, ובשנת 1998 צורף לוועדת השחרורים של משרד המשפטים. בין השנים 1991-1992 כיהן כיועץ לשר הדתות אבנר חי שאקי, ועמד בראש מיזם לקליטה רוחנית של עולים מכל תפוצות ישראל.

במקביל לפעילותו הציבורית, שימש הרב בן דוד כיו"ר עמותת "אהבת תימן" וכיו"ר מוסדות "בית נחמה ויאיר" ברחובות, בהם פעל רבות להנצחת מורשת יהדות תימן והנחיל ידע למחקרים, סטודנטים וקהלים רחבים.

במהלך השנים זכה להוקרה ציבורית נרחבת: בשנת 2001 קיבל את תעודת "יקיר האגודה לטיפוח חברה ותרבות", שנה לאחר מכן הוענק לו "מדליון המעברה" על ידי נשיא המדינה, ובשנת 2008 הוכר כ"יקיר החינוך הממ"ד".

רבותיו היו הרב דוד צדוק הלוי, הרב עובדיה יעבץ, והרב צבי יהודה מלצר. כמו כן, היה בן חבורתו של הרב שמחה הכהן קוק.