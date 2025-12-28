שמונת המועמדים הפורשים מטקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות החזירו הבוקר (ראשון) את מועמדותם, שלושה ימים לפני מועד הטקס.

בהודעה שנשלחה מטעמם של המועמדים נכתב: "מתוך דאגה אמיתית לעתידו של הקולנוע הישראלי, ולאחר שיחות עם המפיק משה אדרי שהבטיח לנו כי הוא פועל אישית מול שר התרבות להסדרת התקציבים לשנים 2025 ו-2026, להמשך תקצוב האיגודים והאקדמיה והמשך חיזוק חוק הקולנוע בישראל, החלטנו להיענות להפצרותיו של מר אדרי שנחזור אל המועמדויות שהסרנו ואל טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות".

"אנו סומכים על משה אדרי שיקיים את הבטחתו על מנת שהמצב יחזור לקדמותו ושהוא לוקח על כך אחריות אישית", לשון ההודעה.

איש הקולנוע וזוכה פרס ישראל, משה אדרי, הוסיף: "נמשיך לפעול יחד לטובת עתיד הקולנוע הישראלי".

בשבוע שעבר פנו ראשי קרנות הקולנוע בישראל במכתב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, בעקבות הודעת משרדו על כוונתו לבחון את תקצוב ענף הקולנוע הישראלי.

במכתב, מנהלי הקרנות מדגישים את תמיכתם בטקס פרסי הקולנוע שיזם שר התרבות ומביעים התנגדות לקריאות להחרים את האירוע.

"קרנות הקולנוע אינן משתתפות בקריאות להחרמתו של טקס פרסי הקולנוע", כתבו והדגישו את החשיבות של האירוע כמוקד הכרה למגוון הסרטים הישראלים המצליחים.

הם ציינו כי משרד התרבות, בהנהגת שר התרבות, הוביל רפורמה משמעותית בתחום הקולנוע, כולל הגדלה משמעותית של התקציב הכללי לתמיכה בקולנוע הישראלי.

בנוגע לטקס נכתב: "אנו מברכים על קיומו של טקס פרסי קולנוע נוסף וממלכתי, ועל התקציבים הנוספים שגייסת לקולנוע הישראלי במסגרת טקס זה".

בנוסף, הקרנות קראו "לכבד את הטקס, את משרד התרבות והספורט ולא פחות מכך את היוצרים הישראלים המועמדים בו לפרסים".

בסיום המכתב, ראשי הקרנות ביקשו להיפגש עם השר זוהר בדחיפות "על מנת לנסות ולפתור את המשבר הקשה והקיומי בו נתון תחום הקולנוע בישראל".