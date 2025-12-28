תא"ל (במיל') ארז וינר טוען כי המערכת המשפטית הצבאית כובלת את ידיהם של לוחמי צה"ל במאבק נגד הטרור.

בראיון לבני טיטלבוים בכאן מורשת אמר וינר כי הפרקליטות הצבאית “בלמה והגבילה” שימוש באמצעים שונים, כולל מצור והגבלת סיוע הומניטרי והדבר פגע בלחימה.

“בג"ץ התערב בפרימטר, בפתיחה באש ובסוגיית הסיוע, וזה עלה בחיי אדם. כשהפסיקות פוגעות בביטחון המדינה - הממשלה צריכה להחליט שהיא לא מקבלת אותן", הדגיש וינר.

הוא קרא לשימוש נרחב יותר בכלים הרתעתיים נגד מחבלים ובני משפחותיהם ביהודה ושומרון. “גירוש משפחות מחבלים והריסת בתים - כשזה בוצע מהר, בלי עיכובים, זה הביא להסגרות ולמידע. המשפטיזציה רוקנה את הכלי מתוכן".

בנוגע למצב בעזה וינר מדגיש כי ישראל לא יכולה להסתמך על גורמים בינלאומיים. "ברור לכל בר-דעת שחמאס לא יתפרק מנשקו מיוזמתו, וברור שאף מדינה לא תבוא לעשות בשבילנו את העבודה. בסוף, ישראל היא זו שתצטרך לפרק את חמאס מנשקו”.