יום שישי האחרון הפך לסיוט עבור משפחת מאור, לאחר שאביב הי"ד, בת 19, נרצחה בפיגוע בצומת תל יוסף. הבוקר (ראשון) פרסם אביה, טל, פוסט פרידה קורע לב ברשתות החברתיות, בו שיתף בתחושות הקשות ובאירועים שקדמו לבשורה הקשה.

בפתח דבריו תיאר האב מציאות של כאב עמוק ושבר נפשי, אותה הגדיר כ"תהום ללא תחתית". הוא כתב: "הכאב והמציאות לא נתפסים. אנחנו מתגעגעים ומבטיחים להיות חזקים כדי לשמור על המשפחה שכל כך אהבת מתוקה שלי. הייתי נותן את החיים כדי שתחזרי".

בהמשך תיאר את המרוץ נגד הזמן בניסיון להגיע אל בתו, ואת הרגע שבו הבין כי הנורא מכל התרחש סמוך לבית המשפחה. "אביבוש שלי, פרח שלי, קטפו לי אותך מתחת לבית. נסעתי בכל המהירות ולא הספקתי להגיע. מצאתי אותך שוכבת שם מלאה בדם וכל כך יפה, מלאכית יפה שלנו".

"תני לנו סימנים שאת רואה אותנו, תשמרי עלינו מלמעלה", סיכם האב את דבריו.

אתמול פרסמה המשפחה הודעה בה נכתב: "מחבל לקח לנו את הילדה. הוא רצח לנו אותה. אביב הייתה נערה יפהפייה, מלאת אור עם לב ענק. כל מי שפגש אותה בדרך התאהב בחיוך שלה ובמתיקות. כל החיים הייתה מלאת חמלה ואהבה כלפי חלשים, ילדים וחיות פצועות. סוסים וכלבים היו החיים שלה. הייתה בת מדהימה ואחות מדהימה והגנה תמיד על האחים שלה בכל מצב".