ראש מועצת שומרון יוסי דגן שב וקורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון - לקראת הפגישה של נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפלורידה.

הוא הדגיש כי מדובר בצורך ביטחוני דחוף והזהיר כי הימנעות מהמהלך תוביל, לדבריו, להקמת מדינת טרור בלב הארץ.

ראש המועצה שביקר בחודשים האחרונים בארצות הברית וקיים עשרות פגישות עם חברי קונגרס בכירים בנושא, אמר: "אם ממשלת ישראל לא תחיל ריבונות נקבל מדינת טרור בלב הארץ. אין וואקום - אלה שמתנגדים לריבונות רוצים להקים מדינה פלסטינית. אסור לנו לתת לזה לקרות".

לדבריו, הסמכות להחלת ריבונות מצויה בידי ממשלת ישראל בלבד. "ממשלת הימין היא היחידה שיש לה את הסמכות לקבוע ולהחיל ריבונות יהודית ביהודה ושומרון. יש לנו שותפות ערכית ומשמעותית עם ארצות הברית, אך ההחלטה נתונה בידיו של ראש הממשלה נתניהו. העם לא בחר בימין כדי שנמשיך לדבר בסיסמאות, אלא כדי שנקבע עובדות בשטח. יש לנו כעת חלון הזדמנויות מדיני נדיר, וכל היסוס יתפרש כחולשה. הריבונות היא לא אופציה, היא חיוב המציאות וחומת המגן שתמנע הקמת רצועת עזה שנייה שתאיים על גוש דן והארץ כולה".

לסיום, העביר מסר ישיר לראש הממשלה, לקראת פגישותיו בוושינגטון. "כולנו מגבים את ראש הממשלה בעמידה איתנה על האינטרסים הלאומיים של עם ישראל. המנדט שקיבל מהמחנה הלאומי הוא לשמור על ארץ ישראל, לא להפקיר אותה לוואקום מדיני ומסוכן. המבחן של הממשלה הזו הוא במעשים - החלת ריבונות עכשיו היא התשובה הציונית היחידה והנחרצת לטרור וללחצים הבינלאומיים".