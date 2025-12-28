ד"ר יהודה שוורץ, ממייסדי מכללת הרצוג ואחד מוותיקי ההתיישבות באלון שבות, הלך לעולמו.

שוורץ התגורר באותו בית ביישוב מאז שנת תשל"ב (1971), והיה שותף מרכזי להקמת מוסדות החינוך המקומיים והאזוריים.

יהודה שוורץ הגיע לאלון שבות כרווק כחלק מהמחזור הראשון של ישיבת הר עציון, ונישא ליוכבד. הוא גידל עמה חמישה ילדים, בהם ד"ר תהילה אלטשולר, חוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה, והרב אביהוד (אודי) שוורץ, ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית.

במהלך השנים הקים שוורץ את מכללת הרצוג וניהל אותה במשך רבע מאה. בהמשך שימש כמפקח על מכללות להכשרת מורים במשרד החינוך, וכן כמרצה באוניברסיטאות ובמכללות. גם לאחר צאתו לגמלאות המשיך לייעץ ולהרצות בתחום הכשרת המורים.

בתקופת ההתיישבות הראשונית היה שוורץ מעורב בפעילות חינוכית וציבורית נרחבת, לרבות הקמת בית הספר האזורי, ייזום חוגים לילדים ולמבוגרים ואירוח אנשי ציבור, רבנים ומשפחות רבות בביתן.