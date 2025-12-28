לאחר חודשים של צו איסור פרסום, הותר הבוקר (ראשון) לפרסם כי קצין המשטרה הבכיר שהיה מעורב בחקירות תיקי נתניהו הוא סגן ניצב צחי חבקין.

חבקין הודיע לבית המשפט המחוזי כי הוא מוותר על הערעור שהגיש נגד פרסום שמו.

הוא היה אמור לשמש עד תביעה משמעותי בתיקי נתניהו, אולם הפרקליטות בחרה לוותר על עדותו, ללא נימוקים. בהמשך, פרקליטי נתניהו הזמינו אותו להעיד כעד הגנה במסגרת ההליך המשפטי.

שבועות ספורים לפני המועד שבו עדותו הייתה אמורה להיפתח, נעצר חבקין על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, בחשד לעבירות הקשורות לארגון פשיעה.

הפרשה הסתבכה עוד יותר לאחר תחילת עדותו במשפט נתניהו, כאשר הפרקליטות הגישה בקשה חריגה לבית המשפט לחקור את חבקין בחקירה נגדית. במסגרת הבקשה נחשפו בפני בית המשפט והסניגורים החשדות נגדו וכן פרטים מתוך החקירה.