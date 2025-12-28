פרס "מאור" מוענק זו השנה הרביעית על ידי ארגון "נפש בנפש", הפועל בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל וג'ואיש נשיונל פאנד ארה"ב, לתשעה צעירים וצעירות, כהוקרה למצוינות ומנהיגות חברתית בקרב בני נוער עולים מעוררי השראה.

הזוכים בפרס, בני ובנות נוער בין הגילאים 11-18 שנבחרו מבין עשרות מתמודדים נוספים, עלו לישראל עם משפחותיהם ממדינות דוברות אנגלית. הפרס נועד להדגיש את השתלבותם המהירה בחברה הישראלית ואת תרומתם לחיזוק המדינה והקהילות שבהן הם חיים.

הרב יהושע פס, מייסד-שותף ומנכ"ל "נפש בנפש": "פרס מאור מעניק לנו שוב את הזכות להאיר זרקור על בני ובנות הנוער העולים, שמעשיהם מחזקים ומעוררים השראה בתקופה שבה עם ישראל זקוק לאחדות ולאור יותר מתמיד. אנו רואים דור חדש של צעירים שעלו לארץ עם משפחותיהם, התמודדו עם שפה, תרבות ומציאות חדשה ובחרו להפוך את האתגר למנוע של צמיחה ונתינה. כל אחד ואחת מהם מביאים את אורם הייחודי ומחזקים את תחושת השייכות והערבות ההדדית בחברה הישראלית. הם המכבים של ימינו, ומשפחותיהם שותפות לגאווה הגדולה שאנו חשים".

הזוכים בפרס "מאור" לשנת 2025:

איילת ברבן מבאר שבע, בת 16 שעלתה מארה"ב לישראל בשנת 2017. היא ממייסדות סניף עזרא חדש בשכונה מוחלשת בעיר, ומשמשת בו כמדריכה מובילה. במסגרת פעילותה בתנועת הנוער עזרא, מהתנועות הבולטות בישראל, יצרה קשרים עמוקים עם ילדי השכונה, תכננה פעילויות שבועיות, וסייעה בשילובם בטיולים ובאירועים ארציים של התנועה. בזכות פועלה, נפתח עולם תנועות הנוער הישראליות בפני ילדים שמעולם לא נחשפו אליו. בעבר שימשה כמובילת תחום פעילות הילדים בבית הכנסת שלה, וכיום היא שואפת לתרום למדינת ישראל בעתיד דרך שירות צבאי או לאומי.

מאור (17) ונוגה (15) סיון, זוג אחים מירושלים שעלו מארה"ב. מאור ונגה נולדו בניו יורק, עברו לגרמניה בשנת 2019, וכל אחד מהם בחר באופן עצמאי לעלות לישראל: מאור בשנת 2024 ונגה בשנת 2025. שניהם לומדים באקדמיה הישראלית למדעים ולאמנויות והם מוזיקאים צעירים מחוננים. מאור הוא מוזיקאי עטור פרסים, המשתתף בתוכנית מצוינות למוזיקאים צעירים של המרכז למוסיקה ירושלים, ומוכר בזכות הופעותיו באירועי קהילה וטקסי זיכרון. נגה היא כנרית מחוננת וחברה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה. בנוסף, היא יזמה והקימה את הסניף הגרמני של תנועת "הנוער המתנדב", וכיום משמשת כרכזת סניף מערב ירושלים, במסגרתו היא מובילה בני נוער לפעילויות התנדבות בבתי חולים, סיוע לקשישים ויוזמות קהילתיות נוספות.

רפאל גמזו, בן 17, שעלה לארץ מדרום אפריקה לבית שמש בשנת 2020. הוא הקדיש את עצמו לתמיכה בעולים חדשים ובתלמידים צעירים בקהילתו. במשך שנתיים שימש כמדריך בתנועת עזרא, שם הקים גינה קהילתית עם חניכיו, תמך בילדים עם הפרעות קשב וצרכים מיוחדים ובנה תוכנית לימוד לשבת. בהמשך ייסד את תנועת הנוער "לוי" בשכונת נווה שמיר, שנועדה לסייע לילדי עולים בהשתלבות בחברה הישראלית. כיום משתתפים בפעילות התנועה כ־65 חניכים, בהובלת צוות מדריכים מלא. בנוסף, רפאל מסייע בתוכנית העולים בבית ספרו ומקדיש זמן לטיפול ולסיוע לסבתו ולסבתא־רבתא שלו, מתוך מחויבות עמוקה לערכי נתינה וחסד.

ליזי קרמר מבית שמש, בת 15 שעלתה עם משפחתה מארה"ב ב-2022. היא מנהיגה פעילה בסניף עזרא המקומי ומשמשת כמדריכה של בנות כיתה ו'. ליזי מתכננת פעילויות, טיולים ותוכניות לימוד בעברית ומובילה גם פעילות לנוער בשכונתה. במקביל, היא מתנדבת במספר מסגרות: מפגש שבועי עם קשישה במסגרת מיזם "סבבתא", ליווי ילדה עם תסמונת דאון דרך עמותת "עת לעשות" והשתתפות פעילה במרכז "יחד" בבית שמש.

מיכאל ויינטמן, בן 15 מרחובות, עלה לישראל מארה"ב ב-2019. הוא מתנדב מסור ופעיל, המסייע לאורך שנים בפעילויות בית הכנסת, בתמיכה בחקלאים ובבתי כנסת מקומיים, משתתף בלוויות חיילים ומשמש כמדריך אחראי ומסור בתנועת הנוער "אריאל". כמדריך, הוא מלווה תלמידי כיתה ב' לפעילויות ומוביל מספר תוכניות שבועיות ברמת אחריות יוצאת דופן. בישיבה התיכונית הוא משמש כגבאי ראשי, מצטיין בלימודי תורה ולימודים כלליים, היה פיינליסט בתחרות תלמוד ומוביל יוזמות לשיפור האקלים הבית־ספרי כחבר מועצת התלמידים.

עקיבא פיין, בן 16 שעלה עם משפחתו מארה"ב לבית שמש בשנת 2009. לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, בחר לתעל את תחושות הפחד וחוסר הוודאות לכתיבה מעמיקה ורגישה, בה שיתף את נקודת מבטו כנער החי בישראל בזמן מלחמה. הוא החל ללמוד לעומק את ההיסטוריה והקונפליקטים של מדינת ישראל, והשתמש בפלטפורמות החברתיות שלו כדי להפריך דיסאינפורמציה ולהציג תמונה אותנטית של החיים בישראל כיום. פעילותו זכתה לחשיפה רחבה, והוא הוזמן לשאת דברים במסגרת פרויקט "תגלית" ואף הוצעה לו האפשרות לייצג בני נוער ישראלים בזירה הבינלאומית.

אריאלה ריביאט, בת 14, עלתה מקנדה למושב נווה מיכאל בשנת 2022. עם הגעתה לישראל התמודדה לראשונה עם מסגרת לימודים פורמלית ועשתה זאת בנחישות, רגישות ופתיחות. במקביל, החלה להתנדב שעות רבות מדי שבוע בספריית בנימין בבית שמש. כבר מגיל 12 הפכה לאחת המתנדבות המסורות ביותר בספרייה והמשיכה בפעילותה גם במהלך המלחמה. לצד זאת, היא מסייעת בטיפול בארבעת אחיה, בהם אח צעיר עם מוגבלות קשה ומפגינה סבלנות, חמלה וחום יוצאי דופן.

איילת שאום, בת 16 מבית שמש ועלתה מארה"ב עם משפחתה בשנת 2020. מאז עלייתה היא משתלבת בעשייה התנדבותית משמעותית הדורשת שליטה גבוהה בעברית ורמת רגישות גבוהה. בשנה וחצי האחרונות היא מטפלת בילדים במקלט לנשים בעיר ובמקביל משמשת כמדריכה בתנועת בני עקיבא, תנועת הנוער הדתית־ציונית הגדולה בעולם, בסניף ייעודי לילדים המגיעים מרקע משפחתי מורכב.