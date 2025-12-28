במלאת שנה לנפילת הלוחם מתי פרל הי"ד, ישיבת ההסדר אלון מורה בה הוא למד קיימה אמש (מוצ"ש) אירוע מיוחד לזכרו בהשתתפות רבני הישיבה, תלמידיה, בוגריה, בני משפחתו של פרל, וחבריו לנשק.

פרל, סמ"ר בצה"ל, היה לוחם שריון מבית אל שנפל בקרב בצפון רצועת עזה לפני שנה בדיוק, ויומיים בלבד לפני שחרורו מצה"ל. הוא למד במוסדות אלון מורה החל מכיתה ט' - בישיבה התיכונית , ולאחר מכן בישיבת ההסדר במקום משם גם התגייס לשירות הקרבי במסגרת ישיבות 'ההסדר'. הוא נהרג בפיצוץ מטען שהופעל על טנק בו לחם, כחלק ממבצע חטיבת הנח"ל בבית חאנון. המשתתפים נשאו דברי זיכרון מרגשים, ושיתפו על היכרותם עם פרל. בסיום הערב הוקרן סרט שהכינה יחידה 401 לזכרו.

הרב אברהם פרל, אביו של מתי העיד וספד לבנו: "מתי לאורך כל חייו תמיד לקח כל דבר ברצינות וגם בזמנים של לחץ, תמיד ידע לשדר רוגע כלפי חוץ וכלפי הסובבים אותו. 'ברור לי שזה מה שצריך לעשות'. הוא היה שלם עם עצמו, וזו תכונה שמאוד אפיינה אותו. הוא בחר לחזור ליחידה ולהילחם גם לאחר שנפצע לפני כן כתוצאה משאיפת עשן. מתתיהו היה דוגמה לאדם שמשלב חיי תורה עם צבא, אהבת החברים ובענווה ובחסד גדול לכל הסביבה שלו. הוא למד בישיבת ההסדר אלון מורה וכשהוא התגייס לקח איתו את התורה לטנק".

ראש ישיבת ההסדר "אלון מורה" הרב אליקים לבנון ציין בדבריו: "הכל אצל מתי התבצע בעוצמה גדולה. לא לחינם בחרו בו לעלות למעלה. הוא עלה למעלה עם כל העוצמות שלו. מתי בנופלו גורם לחיבור עם כל הצדיקים שנמצאים אתו במלחמה האחרונה, וכולם יביאו אותנו בחיבור גדול ואחדות גדולה".

הרב אריאל שיוביץ ראש הישיבה התיכונית אמ"ש מסר 'מתי היה רואה ואינו נראה, תלמיד שהוא חלום של כל ר"ם, ראה מעצמו מה צריך לעשות ועשה בלי רעש וצלצולים, כוחו של מתי שהאיר את דמותו של אברהם אבינו בחייו אמור מעט ועשה הרבה כל כך חסר לי.'

הרב שחר אימבר, ראש הישיבה, שהיה גם רבו האישי של פרל, שיתף אף הוא: "מתי הוא באמת גיבור ישראל. הערלים ניסו להכניע אותנו, ומתי בגבורתו נותן לנו את הנצח. תמיד כשהיינו מביאים סברה יותר עמוקה העיניים של מתי נפתחו ונראה בהם הניצוץ המיוחד שלו. מתי, אתה כל כך חסר לנו. אהבנו אותך מאוד, ניקח ממך את הביישנות שמביאה לפעולה, את אהבת הזולת, ואת הדאגה האינסופית לכלל ישראל".

מתי פרל ז"ל עם הרב אליקים לבנון צילום: באדיבות המצלם

גלעד בן יאיר, המדריך של מתי בישיבה התיכונית "אמש" אלון מורה סיכם: "מתי היה מאוד עוצמתי, חברותי, ומאוד עניו הוא תמיד היה מאחורי הקלעים, עושה כמה שיותר ושידעו כמה שפחות".

חננאל גבאי, חברו הקרוב של מתי, הוסיף: "בשבילי, ובשביל כל אחד מהחברים, מתי היה חבר קרוב וטוב. הרבה מדברים על האישיות של מתי ומזכירים את הרוגע והשלווה הפנימית. הוא היה שמח וחי, מלא באור וטוב, כשמצד אחד מביא עומק, כנות ושלווה, ומצד שני עם חיוך על הפנים ומלא מלא אנרגיות".

בקרב מוסדות ישיבת אלון מורה מתגייסים בכל שנה עשרות חיילים, כולם לשירות קרבי ומשמעותי בצה"ל. במלחמת התקומה נפלו 10 חיילים מתלמידי ובוגרי הישיבה שמתי פרל הוא אחד מהם. אליסף פרשן מנכ"ל מוסדות הישיבה, סיכם: תלמידינו מתי, כמו כל שאר הגיבורים תלמידי הישיבה שנפלו במלחמה מאירים לנו את הדרך , על מה אנו חיים ונלחמים פה ועל הערכים החשובים אליהם אנו מחנכים בישיבה".